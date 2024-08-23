泰小飛機墜毀 泰發言人：有五名來自香港的中國遊客

一架小型飛機22日下午3點30分左右在泰國北柳府墜毀。據初步報告，機上有7名乘客和2名飛行員共9人，事故原因及傷亡情況尚未公布。北柳府府尹發言人表示，機上包括五名來自香港的中國遊客、兩名泰國女乘務員以及一名泰國飛行員和一名副駕駛員。中國駐泰國大使館表示，情況還在進一步覈實中。

北柳府警方消息指出，墜機地點位於北柳府Bang Pakong區Ban Khao Din6號村。目擊村民表示，看到飛機在空中爆炸後墜落，機翼掉進附近的蝦池。法廣報導，泰國北柳府府尹22日晚間就該起墜機事故召開新聞發布會。事故發生後，約300名相關部門工作人員趕赴現場展開救援行動。截至目前，搜救人員已發現部分人體組織和飛機碎片。由於海水漲潮，搜救難度有所增加，現場救援工作仍在進行中。

法廣引述《南華早報》報導，北柳府府尹發言人表示，經過約一小時搜尋，救援人員在沼澤地帶的艱難地形中發現嚴重破碎肢體。機上人員姓名尚未立即公布。

香港入境事務處發言人23日凌晨表示，已立即試圖通過大陸外交部駐港公署和中國大陸駐泰國大使館瞭解情況。該發言人補充，該部門迄今尚未收到任何香港居民提出的與空難有關的求助。墜機原因尚不清楚。

泰國飛行服務有限公司報告稱，其航班號TFT209的飛機失聯，飛機失聯前於下午2點46分從素萬那普機場起飛，目的地為達勒機場。下午2點57分，飛機在距離素萬那普機場東南方18.7海裡處失去聯繫。警方推測，在北柳府墜毀的飛機可能為該公司失聯的飛機。