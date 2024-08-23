中國近年最大規模主場外交 陳曉東：將通過《宣言》、《行動計劃》

據央視新聞，大陸外交部今天（23日）舉行中外媒體吹風會，介紹2024年中非合作論壇高峰會有關情形。吹風會上，外交部副部長陳曉東介紹說，2024年中非合作論壇高峰會將於9月4日至6日在北京舉行。中非領導者將圍繞「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」這一主題共敘友情、共商合作、共話未來。

他說，這是中非合作論壇繼2006年北京峰會、2015年約翰尼斯堡峰會、2018年北京峰會之後，中非友好大家庭的又一次大團圓，也是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。屆時，眾多非洲國家領導人、非洲聯盟委員會主席將率團與會，聯合國秘書長將作為特邀嘉賓，有關國際和地區組織作為觀察員也將出席峰會的相關活動。

另據環球網，陳曉東表示，目前根據中非雙方的商定，峰會將通過《宣言》和《行動計劃》兩份重要文件，凝聚中非雙方在攜手推進現代化、共築高水平中非命運共同體等重大議題上的共識，規劃中非未來三年高品質合作實施的路徑。

陳曉東指出，中非合作論壇成立24年，特別是新時代以來，始終秉持共商、共商、共享的原則。論壇建設成績喜人，已成為中非合作的「金字招牌」和引領國際對非合作、深化「全球南方」合作的一面旗幟。

陳曉東表示，目前距離高峰會舉辦還有一周多。中非雙方正緊鑼密鼓地為峰會籌備做最後的準備，確保辦成一屆團結的盛會、友好的盛會、共贏的盛會。