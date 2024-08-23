南非總統拉瑪佛沙訪陸 習近平將出席中非合作論壇峰會

俄羅斯衛星通訊社報導，南非總統府部長克恩茨哈夫赫尼（Kumbudzo Ntshaveni）在內閣會議後宣佈，南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將於9月2日至5日前往中國進行國事訪問。

恩茨哈夫赫尼表示，拉瑪佛沙對中國進行國事訪問，將進一步加強兩國間外交和貿易關係。南非代表團還將參加9月4日至6日舉行的中非合作論壇。她指出，中國是南非最大貿易夥伴。去年兩國貿易額達到340億美元，中國也是南非最大的外國直接投資來源國。

中國駐南非使館16日舉辦「習近平與新時代中非合作論壇」研討會，中國駐南非大使吳鵬於會中指出，中非合作論壇是中非團結合作最重要的「金字招牌」，成立24年來已成為引領國際對非合作的旗幟和南南合作的典範。習近平主席先後提出一系列對非外交新理念，為新時代對非合作指明瞭前進方向、提供了根本遵循。

據新華社消息，大陸國家主席習近平將於9月5日出席2024年中非合作論壇峰會開幕式，併發表主旨講話。峰會期間，習近平還將為應邀與會的中非合作論壇非方成員領導人、有關非洲地區組織和國際組織代表等舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。

根據環球網報導，中共中央對外聯絡部部長劉建超率中共代表團7月31日至8月3日訪問南非，分別與非國大主席、總統拉瑪佛沙，非國大總書記姆巴盧拉，南非共產黨總書記馬派拉，非國大全國工委、政府外長拉莫拉等會見交流，集體會見國民議會部分黨派領導人，就中南關係闡述看法。

今年6月，南非國會投票同意總統拉瑪佛沙連任，環球網報導指出，南非媒體Daily Maverick援引拉馬福薩的話稱，南非政府對華政策不會改變，將繼續致力於推動南中全面戰略夥伴關係發展，南非堅定奉行一個中國原則。