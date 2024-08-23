中白總理會見 李強：推動踐行真正的多邊主義

大陸國務院總理李強22日在白俄羅斯首都明斯克與白俄羅斯總理戈洛夫琴科（Roman Alexandrovich Golovchenko）舉行會談。李強指出，中方願同白方加強在聯合國、上合組織等多邊機制的溝通協作，積極落實三大全球倡議，推動踐行真正的多邊主義。

根據大陸外交部網站23日發布的消息，李強於會中表示，中白傳統友誼源遠流長。在習近平主席和盧卡申科總統的戰略引領下，中白全天候全面戰略夥伴關係深入發展，兩國政治互信持續鞏固，互利合作日益深化。中方願同白方一道，全面落實好兩國元首重要共識，堅定支持彼此維護核心利益，始終不渝做彼此的真朋友和好夥伴，保持雙邊關係在高水平上健康穩定發展，推動各領域合作不斷深化，更好促進各自現代化建設。

李強指出，中方願同白方充分發揮兩國政府間合作委員會作用，加強發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，進一步發掘貿易投資、數字經濟、綠色發展等領域合作潛力，拓展教育、文化、旅遊等人文交流。

戈洛夫琴科表示，在兩國元首戰略引領下，近年來白中關係取得顯著進展。白俄羅斯願做中國的好朋友、好夥伴，堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等問題上的立場。

戈洛夫琴科指出，中方多年來提供的支持和幫助有力促進了白經濟社會發展，白方願同中方落實好兩國元首達成的重要共識，密切各層級往來，在共建「一帶一路」框架下拓展貿易、工業、科技、農業等領域務實合作，加強地方和人文交流，密切國際和多邊事務協作，不斷豐富白中全天候全面戰略夥伴關係內涵。

李強同戈洛夫琴科共同宣布「2024－2025中白科技創新年」正式啟動，設立中白基礎科學研究中心、白俄羅斯國家圖書館中國圖書中心等。會談後，兩國並總理簽署《中華人民共和國政府和白俄羅斯共和國政府聯合公報》，共同見證簽署共建「一帶一路」合作、服務貿易與投資、綠色發展、科技、人文、地方等領域多項雙邊合作文件，並共同會見記者。