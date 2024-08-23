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傅聰：迷信透過軍事手段實現「完全勝利」不會為以色列帶來和平

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰。 取自大陸常駐聯合國代表團網站
大陸常駐聯合國代表傅聰。 取自大陸常駐聯合國代表團網站

據大陸常駐聯合國代表團網站，大陸常駐聯合國代表傅聰在安理會巴以問題公開會上發言表示，迷信透過軍事手段在加薩實現「完全勝利」只會造成更多無辜平民傷亡，不會為解救人質創造條件，也不會為以色列和地區帶來和平與安寧。停火談判和政治解決才是解決問題的根本出路。

他表示，加薩遭受了長達10個多月的封鎖、圍困和轟炸、攻擊，已造成4萬多人死亡，190萬人流離失所。加薩走廊80%的房屋被毀，85%的區域置於以色列軍方提出的「緊急撤離令」之下。在約旦河西岸地區，自去年10月以來近600名巴勒斯坦人被殺害。慘狀絕對不能再繼續下去！

國際社會一再發出停火止戰的強烈呼聲，聯大、安理會和國際法院都提出了明確要求。但我們看到的是，以色列對此置若罔聞，並沒有展現出任何停火跡象。安理會第2735號決議已經通過2個多月，但以軍在加薩的軍事行動仍在持續，每天都在造成新的傷亡。同時，以方一再採取挑釁和冒險行動，導致衝突外溢風險不斷加劇，中東地區局勢岌岌可危。

傅聰接著說了三個「必須指出」，他說，必須指出，迷信透過軍事手段在加薩實現「完全勝利」只會造成更多無辜平民傷亡，不會為解救人質創造條件，也不會為以色列和地區帶來和平與安寧。停火談判和政治解決才是解決問題的根本出路。

他說，必須指出，人道問題不能政治化，飢餓不能成為武器，平民生命不能成為談判籌碼。以色列應履行國際人道法義務，開放全部過境點，保障人道物資快速、大規模、安全准入，停止對聯合國及人道機構的限制、攻擊，為在加薩開展脊灰疫苗接種計劃提供支持和配合。

他表示，必須指出，只有秉持共同安全理念才能達到永續安全。地區和平必須由各方以負責任態度參與建構。實現巴勒斯坦獨立建國、落實「兩國方案」是政治解決巴以問題的唯一可行出路。

傅聰說，中國敦促以色列立即停止在加薩的一切軍事行動，立即停止刺激地區局勢升級的行為，立即停止為實現加薩停火設置障礙。我們敦促有重要影響力的國家，拿出真誠、公正、負責任的態度，推動以色列儘早停止在加薩的軍事行動，停止對平民的殺戮。中方支持安理會為推動落實相關決議、實現加薩停火採取進一步必要行動。

以色列 安理會 聯合國

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