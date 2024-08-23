中白簽20餘文件 盧卡申科：中對白總額超30億美元戰略投資探討中

據俄羅斯衛星通訊社報導，白俄羅斯總理戈洛夫琴科表示，他在明斯克舉行的會談中與中國國務院總理李強討論了地區和國際問題。

戈洛夫琴科在會談結束後對記者稱：「雙方就地區和國際緊要問題深入交換了意見。」他指出，8月22日的談判富有成效和戰略精神，雙方討論了具體合作成果，確定了雙邊合作發展方向。

戈洛夫琴科表示，儘管國際局勢不穩，全球局勢動盪，但明斯克和北京的關係仍在向上發展。他在會見李強時表示：「儘管外部條件艱難，全球局勢動盪，國際形勢不穩，但我們兩國之間的關係仍在向上發展。我們保持各級緊密接觸，在國際和區域平台上就重大問題相互支持，一貫捍衛《聯合國憲章》明確的國際法基本原則，我們強烈反對一切隨意解讀的行為。

戈洛夫琴科指出，雙方貿易額正在增加，並創造多項新紀錄。據他介紹，兩國貿易額是30多年前的140倍，並於2023年達到550億元。

而盧卡申科與李強舉行會談時說：「15個新的戰略投資項目正在與中方合作夥伴積極探討中，總金額超過30億美元。」盧卡申科說，其中最重要的項目是糧食深加工計畫以及漂白硫酸鹽紙漿廠和膠合板生產廠的建設計畫。他強調，這些企業也將對中國經濟有益。

盧卡申科說：「今天我們將啟動科技創新合作年。相信其成果將成為兩國政府在最先進領域合作的路線圖。」

報導稱，在中國國務院總理李強訪問明斯克期間，雙方簽署了20餘份文件。白中兩國總理會談結束後，雙方簽署了《中華人民共和國政府和白俄羅斯共和國政府聯合公報》。白俄羅斯經濟部與中華人民共和國國家發展與改革委員會簽署了關於經濟發展領域經驗交流與合作備忘錄。此外，雙方也簽署了20份2024-2026年聯合科技計畫議定書，涉及生物技術與醫學、機械工程等領域。

同時，在中國代表團訪問期間，雙方還簽署了數位教育領域合作協議、在華設立白俄羅斯國家科學院分院協議以及跨區域和部門間的其他文件。