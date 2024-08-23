快訊

新新併仍有變數？學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

盧卡申科見李強：白中關係處歷史最高水平 中白簽署服貿投資協定

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強(左)與白俄羅斯總統盧卡申科見面。(歐新社)
大陸國務院總理李強(左)與白俄羅斯總統盧卡申科見面。(歐新社)

據大陸外交部網站消息，當地時間2024年8月22日上午，大陸國務院總理李強白俄羅斯獨立宮會見白俄羅斯總統盧卡申科。盧卡申科表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利益等重大議題上始終堅定地相互支持。李強則指出，中方將繼續堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，願同白方加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作。

消息稱，李強首先轉達習近平主席對盧卡申科總統的問候。李強表示，中白建交32年來，無論國際風雲如何變幻，兩國關係始終呈現旺盛生機與活力。雙方堅持互利共贏、共同發展，務實合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實質的利益。

他說，今年7月，兩國元首在阿斯塔納舉行會晤，就深化雙邊關係作出戰略部署。中方願同白方一道努力，落實兩國元首重要共識，持續鞏固政治互信，不斷深化互利合作，推動中白全天候全面戰略夥伴關係高水平發展，更好惠及兩國人民。

李強指出，中方將繼續堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，願同白方加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作，穩步擴大貿易規模，實施好中白工業園等項目，持續深化人文交流。

他表示，中方願同白方進一步加強多邊協作，共同弘揚和平共處五項原則，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，維護廣大發展中國家共同利益。

盧卡申科請李強轉達對習近平主席的誠摯問候。他表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利益等重大議題上始終堅定地相互支持。白方衷心感謝中方長期以來對白經濟社會發展提供的無私幫助，願同中方密切高層交往，深化經貿、農業、科技等領域務實合作，積極參與習近平主席提出的重要全球倡議，推動白中全天候全面戰略夥伴關係取得更大發展。

另據衛星通訊社報導，白俄羅斯與中國服務貿易與投資政府間協定在明斯克簽署。白俄羅斯總理戈洛夫琴科與中國國務院總理李強舉行了會晤。會後，白俄羅斯經濟部長切博塔里和中國商務部長王文濤簽署該文件。

報導稱，白俄羅斯總統盧卡申科在會見李強時表示，協定為兩國間合作制定了透明、可預期的規則，預計未來5年內白俄羅斯對中國的服務出口將增加至少12% ，而中國對白俄羅斯的投資規模將增加至少30%。

報導稱，該協定為兩國間貿易和投資關係的發展奠定了法律基石。白俄羅斯與中國將建立服務貿易自由區，打造透明、自由且有利的投資環境，以吸引更多投資。白俄羅斯是歐亞經濟聯盟中首個與中國簽署此類協定的國家。

此外，白中兩國部長還簽署了一份部會間議定書，決定在白中政府間合作委員會經貿合作分委會的框架下，成立一個專門負責投資合作的工作小組。

李強 白俄羅斯 盧卡申科

延伸閱讀

中俄推進北極航道開發

白俄羅斯總理親自接機！李強抵達明斯克：加強發展戰略對接

普亭會見李強：10月將與習近平在金磚峰會見面

巴黎奧運／全紅嬋合照站中間！習近平彎腰握手問候 另外5位C位運動員是誰？

相關新聞

破冰！福建民眾可赴馬祖旅遊 採小三通航線往返

兩岸旅遊再傳好消息，大陸福建省昨（22）日宣布恢復受理該省團客與自由行赴馬祖旅遊簽註的申請，大陸國台辦主任宋濤也允諾到訪...

紀念鄧冥誕 習近平：堅定反台獨

中共中央昨天在北京人民大會堂紀念鄧小平誕辰一百二十周年座談會。中共中央總書記習近平講話提到台灣問題時指出，要堅持一個中國...

陸客赴金露曙光！陳玉珍透露近期有好消息 業者：希望別等太久

金門縣議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，在金門籍立委陳玉珍陪同下，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面，對於陸客赴金旅遊...

雙城論壇兩MOU 陸委會核定

今年台北上海雙城論壇何時舉辦，至今尚未敲定，據了解，因陸方來台名單遲遲未定，加上名單送到陸委會審核需時間，北市府原希望八...

盧卡申科見李強：白中關係處歷史最高水平 中白簽署服貿投資協定

據大陸外交部網站消息，當地時間2024年8月22日上午，大陸國務院總理李強在白俄羅斯獨立宮會見白俄羅斯總統盧卡申科。盧卡...

春哥侃陸／從出租房女孩看大陸經濟 學者指出終極痛點

中國大陸近日一篇關於出租屋女孩的網路文章，引起強烈關注和激烈爭議，其背景是中國經濟下行、政策乏力，失業加劇。這名出租屋女孩的遭遇，引出了更多故事，其中關於中國經濟界的，有兩場大爭論，一是要不要擴內需的爭論，一是要不要大規模刺激政策的爭論。 但其實還有第三派說法，主張中國經濟和社會發展的首要問題是就業，其中年輕人的就業更是終極的痛點。聯合報資深香港特派員李春，為讀者拆解出租屋女孩故事背後，中國經濟的「苦夏」與「寒冬」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。