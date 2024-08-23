盧卡申科見李強：白中關係處歷史最高水平 中白簽署服貿投資協定

據大陸外交部網站消息，當地時間2024年8月22日上午，大陸國務院總理李強在白俄羅斯獨立宮會見白俄羅斯總統盧卡申科。盧卡申科表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利益等重大議題上始終堅定地相互支持。李強則指出，中方將繼續堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，願同白方加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作。

消息稱，李強首先轉達習近平主席對盧卡申科總統的問候。李強表示，中白建交32年來，無論國際風雲如何變幻，兩國關係始終呈現旺盛生機與活力。雙方堅持互利共贏、共同發展，務實合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實質的利益。

他說，今年7月，兩國元首在阿斯塔納舉行會晤，就深化雙邊關係作出戰略部署。中方願同白方一道努力，落實兩國元首重要共識，持續鞏固政治互信，不斷深化互利合作，推動中白全天候全面戰略夥伴關係高水平發展，更好惠及兩國人民。

李強指出，中方將繼續堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，願同白方加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作，穩步擴大貿易規模，實施好中白工業園等項目，持續深化人文交流。

他表示，中方願同白方進一步加強多邊協作，共同弘揚和平共處五項原則，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，維護廣大發展中國家共同利益。

盧卡申科請李強轉達對習近平主席的誠摯問候。他表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利益等重大議題上始終堅定地相互支持。白方衷心感謝中方長期以來對白經濟社會發展提供的無私幫助，願同中方密切高層交往，深化經貿、農業、科技等領域務實合作，積極參與習近平主席提出的重要全球倡議，推動白中全天候全面戰略夥伴關係取得更大發展。

另據衛星通訊社報導，白俄羅斯與中國服務貿易與投資政府間協定在明斯克簽署。白俄羅斯總理戈洛夫琴科與中國國務院總理李強舉行了會晤。會後，白俄羅斯經濟部長切博塔里和中國商務部長王文濤簽署該文件。

報導稱，白俄羅斯總統盧卡申科在會見李強時表示，協定為兩國間合作制定了透明、可預期的規則，預計未來5年內白俄羅斯對中國的服務出口將增加至少12% ，而中國對白俄羅斯的投資規模將增加至少30%。

報導稱，該協定為兩國間貿易和投資關係的發展奠定了法律基石。白俄羅斯與中國將建立服務貿易自由區，打造透明、自由且有利的投資環境，以吸引更多投資。白俄羅斯是歐亞經濟聯盟中首個與中國簽署此類協定的國家。

此外，白中兩國部長還簽署了一份部會間議定書，決定在白中政府間合作委員會經貿合作分委會的框架下，成立一個專門負責投資合作的工作小組。