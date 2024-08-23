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雙城論壇兩MOU 陸委會核定

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑22日下午指出，今年雙城論壇將簽定的兩項MOU為智慧醫療與野生動物交流。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑22日下午指出，今年雙城論壇將簽定的兩項MOU為智慧醫療與野生動物交流。（記者廖士鋒／攝影）

今年台北上海雙城論壇何時舉辦，至今尚未敲定，據了解，因陸方來台名單遲遲未定，加上名單送到陸委會審核需時間，北市府原希望八月底、九月初舉辦，已確定來不及，要等台北市長蔣萬安訪美回台後再辦。至於今年雙城預計簽署的兩項合作備忘錄，陸委會已核定下來。

「兩岸愈緊張愈需要溝通跟交流。」蔣萬安昨說，北市府會持續與對方進行作業，相關程序也一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。

今年雙城論壇因是賴清德總統上任後首場，上海來台層級備受關注。蔣去年赴上海出席雙城論壇，當面邀上海市長龔正今年來訪，但兩岸氛圍急凍、賴總統頻頻踩兩岸紅線，又遇到對岸領導體系輪休等因素，對岸遲未給出席名單。

蔣萬安九月四日將啟程訪美，雙城論壇確定訪美前來不及舉行。藍營憂心，蔣訪美後辦將面臨幾個敏感時間點，包括十月北市議會開議，十月一日中共國慶、十月十日我國國慶、十一月美國大選等，舉辦時間要更加謹慎。

國民黨議員秦慧珠認為，今年雙城論壇籌辦卡卡，「對蔣萬安不會扣分，當然也加不了分」，但大陸針對的還是台灣當局、對賴清德本身有意見。上海方名單遲未能定，秦認為可能是因大陸也在為難，到底要怎麼辦？

政治大學外交系教授黃奎博認為，蔡、賴執政下，兩岸關係壞，按過去經驗，今年雙城論壇仍會舉行，只是不一定在七、八月，蔣萬安只要在今年辦完雙城論壇，便可算是「照表操課」。

但是在金門撞船事件、釣客迷航事件、兩岸關係低迷之下，黃奎博認為，兩岸公權力不對等的接觸，都被綠營人士解讀成台灣其實沒吃虧、「沒有九二共識仍可談判」後，中共當局不想被「務實的台獨工作者」繼續吃豆腐，很可能對於派遣能見度較高的官員來台會有所顧忌。

已獲陸委會核定的兩項合作備忘錄，陸委會發言人梁文傑昨天在例行記者會上透露分別是「智慧醫療」與「野生動物交流」。至於台北市長蔣萬安希望（雙城論壇）緩解兩岸緊張氛圍，梁文傑回應「不特別評論」。

蔣萬安 雙城論壇

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