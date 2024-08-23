澳門終審法院院長 擬選特首

澳門特區政府行政長官賀一誠以身體健康為由放棄爭取連任特首。澳門終審法院院長岑浩輝昨天表態，有意參選澳門特首。

澳門將在今年十月，由四百人組成的特首選舉委員會選舉新特首。現任特首賀一誠二十一日突以健康未能恢復為由，宣布無意參選下屆澳門特首。在此之前，無一人出頭表態有意參選特首。

就在賀一誠宣布放棄爭取連任的第二天，澳門現任終審法院院長岑浩輝出席活動時，被問到是否有意競逐特首，回應正在考慮中，有消息會公布。

澳門日報報導說，岑浩輝當時還表示，特首是服務澳門特區和居民的崇高職位，而服務澳門一直都是他的願望，同時亦有朋友鼓勵他繼續為澳門貢獻。

澳門出版的中文、葡文雙語周報「澳門平台」說，消息人士預料岑浩輝將成為今次選舉的唯一候選人，岑浩輝將於本周末宣布參選，成為唯一候選人。

岑浩輝生於一九六二年五月，出生廣東省中山市的農民家庭。一九八一年以中山市文科狀元身分考上北京大學法律系。大學畢業後進入廣州對外經濟律師事務所任執業律師。一九八六年十一月岑浩輝移居澳門，一九九五年成為澳門首批法院司法參事，在澳門法院及檢察院工作。

岑浩輝一九九七年出任澳門普通管轄法院法官，其後被選為澳門司法委員會委員。

澳門主權移交後，岑浩輝一九九九年十二月獲特首命為澳門終審法院院長，並擔任法官委員會主席、澳門基本法推廣協會名譽會長。