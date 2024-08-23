紀念鄧冥誕 習近平：堅定反台獨

中共中央昨天在北京人民大會堂紀念鄧小平誕辰一百二十周年座談會。中共中央總書記習近平講話提到台灣問題時指出，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對「台獨」。

新華社報導，習近平昨天表示，實現祖國完全統一，是毛澤東、鄧小平等老一輩革命家的夙願，是海內外中華兒女的共同心願，也是不可阻擋的歷史潮流。

他說，「我們要堅定不移貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對台獨、捍衛國家主權和領土完整」。

要繼續全面且準確、堅定不移的方針「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持並推動香港、澳門進一步融入國家發展大局、實現更好發展。

習近平表示，鄧小平同志留下最重要的思想財富，就是鄧小平理論。鄧小平理論是馬克思主義中國化時代化的重要里程碑。新時代新旅程，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，既堅持鄧小平基於社會主義規律性認識提出的重大結論、基本觀點、正確主張，又善於根據不斷變化的情況，正確掌握理論的精髓與實質，用以解決現實問題，做到堅持真理不動搖、指導實踐不偏離。

習近平說，對鄧小平最好的紀念，就是把他開創的中國特色社會主義事業繼續推向前進。要進一步全面深化改革，持續為中國式現代化提供強勁動力和制度保障。

習近平也指出，要推動高水準對外開放，穩步擴大制度型開放，推動共建「一帶一路」高品質發展，統籌開放和安全，維護國家主權、安全、發展利益。

要堅定不移推進全面從嚴治黨，健全全面從嚴治黨體系，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，確保黨永遠不變質不變味，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。