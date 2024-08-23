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金門民代 宋濤：不會空手而歸

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者蔡家蓁／北京─金門報導

金門民意代表團昨（廿二日）到北京拜會國台辦，爭取陸客到金門旅遊。隨行的立委陳玉珍轉述代表團與國台辦主任宋濤會見內容，宋濤對代表團表示：「我不會讓你們空手而歸的」。代表團認為此行成果非常正面樂觀，但具體開放時間未定，陳玉珍說，「我個人希望是在十一（大陸十一長假）之前」。

國民黨籍金門縣立委陳玉珍，陪同由金門縣議長洪允典擔任團長，約廿位議員和旅行業者組成的金門民意代表團一行，於廿一至廿四日訪問北京，並於昨天拜會國台辦，當面表達對盡速恢復兩岸觀光旅遊的期待。

會後，陳玉珍轉述，在近一個半小時的會見中，宋濤讓金門縣議員暢所欲言，代表團提出非常多建議，包括陸生赴金門和青年、體育賽事交流；也有議員希望強化金廈往來便利性、金酒銷陸應減免關稅等，最重要的是大陸開放陸客到金門旅遊，包括團客和自由行。

陳玉珍說，會面過程氣氛十分融洽，陸方除宋濤出席，還有過半數國台辦各局長陪同出席，宋濤說，這一團與會來賓發言是最多的一團，他一一聆聽並回答各項提問。

宋濤最後向代表團表示：「你們這麼多人來又表達了這麼多意見，我不會讓你們空手而歸的。」因此，她認為此行成果非常正面樂觀，「可以期待」，但尚未談到具體開放時間，可能需要給大陸方面一些時間，進行跨部門溝通。

陳玉珍也提到，為迎接即將到來的陸客觀光客，她先前也主動與交通部前部長李孟諺溝通，希望能將金廈小三通航線的每日航次數量由十六班增加至廿班，也獲得交通部支持，九月將開始實施。

金城鎮長李誠智說，疫情前金城的商家與民宿生意都很好，但這幾年人流與生意差很多，他常接到業者陳情，希望兩岸政府都能多為民眾設想，「少一點口水，多一點實際的政策」，期盼早日開放陸客到金門旅遊。

宋濤 金門 陳玉珍

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