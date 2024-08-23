破冰！福建開放個人、團客遊馬祖

兩岸旅遊再傳好消息，大陸福建省昨天宣布恢復受理該省團客與自由行赴馬祖旅遊簽註的申請，大陸國台辦主任宋濤也允諾到訪北京的金門民代「不會讓大家空手而歸」。另據透露，台旅會將於九月五日赴福州舉辦「金馬澎旅遊推介會」，向大陸民眾宣傳到金馬澎旅遊。

福建省公安廳出入境管理局昨天（廿二日）公布，即日起恢復受理赴馬祖旅遊簽註申請。福建省戶籍居民及居住證持有人可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦六個月一次有效赴馬祖「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」（簽註備註欄標註「限直航赴馬祖」)；符合資格的赴台旅遊組團社領隊可申辦最長有效期一年的多次有效赴馬祖「團隊旅遊簽註」。

獲發赴馬祖旅遊簽註的大陸遊客可以搭乘「小三通」航線經黃岐、馬尾口岸出境至馬祖，並從上述口岸入境返回。依目前台灣入境政策，大陸民眾最長可停留馬祖十五天，持證人須依相關法律規定依期返回大陸。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽對此表示，八月初已有福建團體到馬祖旅遊，如今進一步開放個人旅遊，看來小三通自由行開了，認為金門也快了，近期有望恢復開放小三通團客跟自由行。

李奇嶽說，兩岸旅遊一直卡關，台灣不能組團去，大陸也不能過來，不只有業者反彈，現在連民眾都感到不滿，如今大陸已釋出善意，雖然目前只能到離島還不能到台灣本島，但大陸慢慢鬆綁陸客，希望台灣政府也能同步鬆綁陸客禁團令，促進兩岸觀光。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，這是好的訊號，但很多學者的評估跟業者想法不一樣。學者認為這只是幌子，業者覺得這是實際存在的進展，盼福建多一些居民到台灣旅遊，也希望我方要有一些作為，相向而行，不要對岸走一小步，台灣卻持續停滯。

兩岸旅遊開放漸露曙光，據消息人士透露，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）駐上海辦事處轄下的福州辦公室也將在九月五日舉辦金馬澎的旅遊推介會，這將是大陸近期開放赴台旅遊舉動後，我方駐陸旅遊機構首度舉辦這類活動。

據了解，本次推介會將於福州舉辦，金馬澎方面約八十人左右參加，大陸業者則五十人左右。

而大陸福建省旅遊協會微信公眾號昨天也指出，廿一日上午「一場有關台灣金門、馬祖、澎湖旅遊的小型推廣會在福州兩岸社區交流中心舉行」，兩岸有關的旅行社、航空公司等機構人士都派人參加。

我陸委會及交通部對福建開放旅客到馬祖旅遊均表達樂見與歡迎之意。