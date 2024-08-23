中俄推進北極航道開發

大陸國務院總理李強近日在莫斯科與俄羅斯總理米舒斯共同主持中俄總理第29次定期會晤，會後共同簽署《中俄總理第29次定期會晤聯合公報》。比較去年12月19日，到訪北京的米舒斯與李強的第28次定期會晤與會後簽署聯合公報可發現，兩次公報共同點都提及，推進北極航道航運開發相關各領域合作，包括研究建立合作機制。顯示開發此一航道已成為中俄合作的重中之重。

由於俄羅斯總統普亭今年5月訪問陸時，在與大陸總理習近平會談後的聯合聲明中首次提出中俄共同開發黑瞎子島，並簽署開發規劃，這次公報中也特別提出，要推動實施2024年5月簽署的「黑瞎子島（大烏蘇裡島）聯合保護開發規劃」，並要在2024年年底前召開黑瞎子島中俄聯合保護開發工作組第二次會議。

而普亭5月訪陸時提出讓中國船隻經圖們江下游出海航行事宜，這次中俄總理的合作公報中也表明，要繼續開展建設性對話。

而關於「本幣結算」方面，第29次公報提到，「雙方商定支持在雙邊貿易、投資、信貸及其他經貿活動中保持業已達成的高水準本幣結算比例」。去年公報的敘述是，「保障本幣結算暢通和流動資金來源。雙方商定進一步擴大人民幣和盧布在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中的使用。」兩相對照，顯示中俄間的本幣結算已達到高比例的水準。

另這次的公報也首次提到，「2023年，雙邊貿易快速增長，創歷史新高，提前實現兩國元首確定的2000億美元貿易額目標。」

公報提出要積極擴大農業領域雙邊貿易規模，擴大兩國農產品相互准入品類，加強動植物檢驗檢疫合作，確保俄輸陸豬肉符合獸醫衛生要求，促進兩國水產品貿易，擴大相關企業名單，推動俄熟肉製品早日輸華。