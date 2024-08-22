陸客赴金露曙光！陳玉珍透露近期有好消息 業者：希望別等太久

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣以前最繁華的金城車站旁商店街，如今晚上7點多幾乎人煙稀少，跟以前熱鬧景象差很多 。記者蔡家蓁／攝影
金門縣以前最繁華的金城車站旁商店街，如今晚上7點多幾乎人煙稀少，跟以前熱鬧景象差很多 。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，在金門籍立委陳玉珍陪同下，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面，對於陸客赴金旅遊一事，宋濤表示，「不會讓大家空手而回」，此事應該近期內就有好消息傳出。得知這項訊息，

旅遊業者都相當開心表示，希望這次不會等太久。

原本外界都樂觀預估，金門民意代表團一行此次拜訪國台辦，應該可以得到陸方具體的承諾，但顯然陸方尚未具體承諾；陳玉珍說，雖然此行對於全面恢復兩岸團客及自由行旅遊的目標尚未達成，但她對於促成此事，仍持正面樂觀的態度。她認為，就如同宋濤所言，對於陸客赴金旅遊一事，不會讓大家空手而回，「此事應該近期內就有好消息傳出」。

對於陸客來金門露曙光，金城鎮長李誠智也表達高度的期待，他說，疫情前金城的商家與民宿生意都很好，但這幾年的人流與生意差很多，他也常接到業者在陳情，希望兩岸的政府都能多為民眾設想，彼此「少一點口水，多一點實際的政策」，期盼早日開放陸客到金門旅遊。

金寧鄉鄉民代表李俊龍也說， 近期金門的經濟狀況因國內旅遊的減少而受到嚴重影響，當地的業者面臨前所未有的困境，許多業者都期待陸客能夠為地方經濟帶來新的生機。

他說，特別是隨著0214事件落幕，兩岸的氛圍稍緩，當地民眾和業者期待中央單位能抓住此一契機，避免在言辭上製造不必要的緊張，從而讓金門在下一個大陸節慶時期，能迎來陸客，帶動金門經濟復甦。若能順勢而為，金門的觀光產業可能將迎來嶄新的曙光。

也有特產業者表示，以為這次一行人浩浩蕩蕩會得到具體的「牛肉」，但感覺大陸官方似乎還在觀察，陸客來金門的政策，看來似乎還要再等等，只是希望這回別讓他們等太久，他說，不少民宿業者都因等不到陸客，撐不下歇業了。

金寧鄉鄉民代表李俊龍指出， 近期金門的經濟狀況因國內旅遊的減少而受到嚴重影響，當地的業者面臨前所未有的困境，許多業者都期待陸客能夠為地方經濟帶來新的生機。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉鄉民代表李俊龍指出， 近期金門的經濟狀況因國內旅遊的減少而受到嚴重影響，當地的業者面臨前所未有的困境，許多業者都期待陸客能夠為地方經濟帶來新的生機。記者蔡家蓁／攝影
對於陸客來金門旅遊露曙光，金城鎮長李誠智也表達高度的期待，他說，希望兩岸的政府都能多為民眾設想，彼此「少一點口水，多一點實際的政策」。記者蔡家蓁／攝影
對於陸客來金門旅遊露曙光，金城鎮長李誠智也表達高度的期待，他說，希望兩岸的政府都能多為民眾設想，彼此「少一點口水，多一點實際的政策」。記者蔡家蓁／攝影

國台辦 宋濤 疫情 金門 陳玉珍 陸客

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