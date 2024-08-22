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鄧小平120歲冥誕...大陸多家媒體撰文紀念 提「改革開放」關鍵詞

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今（22）日是已故中共領導人鄧小平的120周年冥誕。圖／路透
今（22）日是已故中共領導人鄧小平的120周年冥誕。圖／路透

（德國之聲中文網）「鄧小平，出生於1904年，中國大陸政治家，中國自1978年改革開放政策的設計師，1989年作為軍委主席為鎮壓民主運動負責，死於1997年。」鄧小平誕辰120周年之際，德新社「歷史上的今天」一文中，對這位中共領導人作出簡短的介紹。

大陸媒體則紛紛撰文，予以紀念。一周前的8月16日，中共黨刊《求是》撰文，強調推進「中國式現代化」。「中國式現代化」是習近平提出的一個政治術語。

中共7月中旬召開了制定經濟政策的三中全會。新華社當時刊發題為「改革家習近平」的長文，將習近平與鄧小平比肩而論。但文章隨後消失，引發關注。大陸經濟仍深陷困境。近些年來，中共進一步加強對經濟的管控。在此背景下，改革開放成為一個具有敏感性的議題。

「推進中國式現代化」

《求是》文中提及鄧小平「計劃和市場都是市場經濟手段，計劃多一點還是市場多一點，不是社會主義與資本主義的本質區別」，但同時也引用鄧小平「我們搞改革開放，…沒有丟馬克思，沒有丟列寧，也沒有丟毛澤東。老祖宗總不能丟」。

文中還引述習近平稱，鄧小平為中國特色社會主義奠基，江澤民、胡錦濤撰寫「精彩篇章」，「這一代共產黨人」續寫這篇大文章。

提及三中全會，文中稱「充分釋放了改革不停頓、開放不止步的強烈信號」。

《深圳特區報》8月22日則刊登中共中央黨校教授洪向華的文章，在回顧鄧小平「殺出一條血路創辦經濟特區」之後，強調習近平對深圳的歷次視察以及大灣區戰略。

此外，《解放日報》、《農民日報》、《北京日報》、《重慶日報》等眾多官媒也紛紛撰文，提及改革開放的關鍵詞。

《人民日報》則在微博上發表配以鄧小平頭像的短貼文，紀念鄧小平誕辰120周年。貼文下顯示超過6000個評論，不過大多僅寫緬懷二字。「央視新聞」微博也發表類似短貼文。

（綜合報導）

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中共 共產黨 習近平 鄧小平

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