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影／陸客赴金露曙光！陳玉珍轉述宋濤說不會讓大家空手而回

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，在立委陳玉珍的陪同下，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面，會後陳玉珍接受採訪。圖／陳玉珍提供
金門縣議會議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，在立委陳玉珍的陪同下，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面，會後陳玉珍接受採訪。圖／陳玉珍提供

金門立委陳玉珍陪同下，金門縣議會議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面，會中包括洪允典與多位議員，還有來自台金的旅遊業者，均向宋濤表達盡速恢復兩岸團客及自由行旅遊的期待。陳玉珍表示，此行會面過程，氣氛十分熱絡融洽，宋濤對於大家的提問，均一一答覆，針對外界關心的「儘速開放陸客赴金旅遊」，宋濤說，「他不會讓大家空手而回」。

陳玉珍表示，今天的會見約1個半小時，陸方除宋濤出席外，另外也有過半數的國台辦各局局長陪同出席，與會來賓都暢所欲言，連宋濤都說，這一團與會來賓發言是最多的一團，而他也一一聆聽並回答與會的縣議員及業者各項提問。陳玉珍說，有金門縣議員提到包括強化金廈青年交流及體育交流活動等建議，宋濤現場即回覆會積極促成。至於也有議員提到強化金廈往來便利性及金酒銷陸應減免關稅等，宋濤則表示，會再繼續研議。

陳玉珍說，雖然此行對於全面恢復兩岸團客及自由行旅遊的目標尚未達成，但她對於促成此事，仍持正面樂觀的態度。她認為，就如同宋濤所言，對於陸客赴金旅遊一事，不會讓大家空手而回，「此事應該近期內就有好消息傳出」。

對於未來全面恢復兩岸團客及自由行旅遊，陳玉珍認為，仍是可期待的，畢竟，觀光產業涉及許多的就業人口，同時也對兩岸人民往來交流，相互了解有相當大的助益。陳玉珍也提到，為迎接即將到來的陸客觀光客，她事先也主動與前交通部長李孟諺溝通，希望能將金廈航線的每日航次數量由16班增加至20班，也已經獲得交通部的支持，9月份將開始實施。

在金門立委陳玉珍陪同下，金門縣議會議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面。圖／陳玉珍提供
在金門立委陳玉珍陪同下，金門縣議會議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面。圖／陳玉珍提供
金門縣議會議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面，陳玉珍還開心的在國台辦前自拍。圖／陳玉珍提供
金門縣議會議長洪允典所率領的金門民意代表團一行，今天下午與大陸國台辦主任宋濤會面，陳玉珍還開心的在國台辦前自拍。圖／陳玉珍提供

國台辦 宋濤 觀光客 金門 陳玉珍 陸客

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