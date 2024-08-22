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紀念鄧小平誕辰120周年 習近平喊完成老一輩革命家夙願：堅定反台獨

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共總書記、大陸國家主席習近平。（新華社資料照）
中共總書記、大陸國家主席習近平。（新華社資料照）

為紀念鄧小平誕辰120周年，中共中央22日上午在人民大會堂舉行座談會。中共中央總書記習近平在會上講話指出，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整。再次重申國家安全和主權意識。

新華社報導，習近平表示，實現祖國完全統一，是毛澤東、鄧小平等老一輩革命家的夙願，是海內外中華兒女的共同心願，也是不可阻擋的歷史潮流。要繼續全面且準確、堅定不移的方針「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持並推動香港、澳門進一步融入國家發展大局、實現更好發展。要堅定不移貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。

習近平指出，鄧小平同志留下最重要的思想財富，就是鄧小平理論。鄧小平理論是馬克思主義中國化時代化的重要里程碑。新時代新旅程，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，既堅持鄧小平基於社會主義規律性認識提出的重大結論、基本觀點、正確主張，又善於根據不斷變化的情況，正確掌握理論的精髓與實質，用以解決現實問題，做到堅持真理不動搖、指導實踐不偏離。

習近平強調，對鄧小平最好的紀念，就是把他開創的中國特色社會主義事業繼續推向前進。要緊緊圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業這個中心任務，繼往開來，奮發進取。要堅持守正創新，進一步全面深化改革，持續為中國式現代化提供強勁動力和制度保障。

他表示，要推動高水準對外開放，穩步擴大制度型開放，推動共建「一帶一路」高品質發展，統籌開放和安全，維護國家主權、安全、發展利益。要堅定不移推進全面從嚴治黨，健全全面從嚴治黨體系，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，確保黨永遠不變質不變味，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

一國兩制 中共 九二共識 兩岸關係 台獨 習近平 鄧小平

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