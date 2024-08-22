南美洲唯一與台邦交 巴拉圭指對陸貿易抱持開放…陸：先作「正確決定」

巴拉圭總統潘尼亞21日表示，對透過南美洲貿易集團「南方共同市場」（Mercosur）與中國達成貿易協議，抱持「完全開放」態度。中國外交部今天則以「最重要的是巴拉圭政府應當作出正確的決定」回應。

巴拉圭是目前南美洲唯一與台灣有邦交的國家。而巴拉圭對台灣的長期外交支持，被外界認為造成其農作物向中國出口的阻礙。

中國外交部發言人毛寧今天宣稱，關於中國與巴拉圭關係「正常化」的問題，中方已經多次表明了立場，「希望巴拉圭政府和領導人順應歷史潮流和人民的願望，早日站到『歷史正確的一邊』，站到國際社會絕大多數國家的一邊，作出符合本國根本和長遠利益的正確的決斷」。

毛寧並聲稱，中方也重視與「南方共同市場」，包括與拉丁美洲的經貿合作，通過雙方的共同努力，合作能夠取得積極進展，但是「最重要的是巴拉圭政府應當作出正確的決定」。

潘尼亞（Santiago Peña）近日接受路透社專訪時，提到巴拉圭在南方共同市場的立場說：「我們對中國的立場是抱持著完全開放態度」。

他說，阻礙在於中國不接受巴拉圭承認台灣一事，而「我們贊成推進貿易協議」。