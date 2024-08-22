成果樂觀！陳玉珍赴北京爭取觀光 轉述宋濤原話：不會讓你們空手而歸

大陸國台辦主任宋濤22日下午在北京，會見立委陳玉珍和由金門縣議長洪允典擔任團長的金門民意代表團一行。就此行目的為爭取陸客到金門旅遊，陳玉珍在會後受訪時轉述宋濤的原話，「我不會讓你們空手而歸的」，表示此行成果非常正面樂觀。

陳玉珍表示，在今天將近一個半小時的會見中，宋濤讓金門的民意代表都暢所欲言，議員也提出非常多的建議，當然最重要的目的，是希望大陸可以開放陸客到金門旅遊，包括團隊旅遊跟自由行。

陳玉珍轉述，宋濤最後向代表團允諾，「你們這麼多人來又表達了這麼多意見，我不會讓你們空手而歸的。」因此，陳玉珍認為，此行成果非常正面樂觀，「可以期待」。

至於何時成行，陳玉珍說，今天並沒有談到開放的具體開放時間，她個人希望能在「十一（10月1日）」，也就是大陸長假前宣布，但可能需要給大陸方面一些時間，進行跨部門的溝通。

就福建省公安廳出入境管理局今天已進一步公告，自22日起，恢復受理赴馬祖旅遊簽注申請，陳玉珍表示，疫情前一年約有80萬陸客到金門，以人均消費8000元新台幣來算，一年有64億的觀光產值，對各行各業影響非常大。

她說，行前，國民黨團立委已經在立院推動通過了「要求政府解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議，陸委會對於金門代表團此行爭取觀光，也是樂觀其成，因此，此行希望就開放陸客到金門旅遊的部分可以先實施，然後繼續努力，這對兩岸和平也有幫助。

陳玉珍補充，本月19日，福建省相關水務公司已到金門縣政府簽訂了往後繼續通水的合約，其他如通氣、通電、通橋部分，儘管因政治方面的原因沒法繼續前進，但很多民間交流都可以先從金門做起，例如陸生到金門，和金門縣議員在會上提出同城化，推動兩岸青年交流、體育賽事交流等。