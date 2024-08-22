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達賴喇嘛與美高階官員罕見會面 大陸：堅決反對

中央社／ 台北22日電
中國外交部發言人毛寧今天說，中方堅決反對任何國家以任何藉口允許達賴喇嘛訪問，並堅決反對任何國家的政府官員以任何形式會見達賴喇嘛，中方已向美國提出「嚴正交涉」。圖／美聯社
中國外交部發言人毛寧今天說，中方堅決反對任何國家以任何藉口允許達賴喇嘛訪問，並堅決反對任何國家的政府官員以任何形式會見達賴喇嘛，中方已向美國提出「嚴正交涉」。圖／美聯社

針對美國高階官員昨天在紐約會見西藏精神領袖達賴喇嘛，中國外交部發言人毛寧今天說，中方堅決反對任何國家以任何藉口允許達賴喇嘛訪問，並堅決反對任何國家的政府官員以任何形式會見達賴喇嘛，中方已向美國提出「嚴正交涉」。

美國高階官員這次會見達賴喇嘛，被外界形容為是華府與達賴喇嘛之間「罕見的高層直接會面」。而綜合路透社等外媒報導，毛寧在中國外交部下午舉行的例行記者會回答媒體相關提問時，作上述表示。

毛寧聲稱，美國任命所謂的西藏特別事務協調員是在「干涉中國的內政」，中國從來不予承認。

她還說，中方呼籲美方恪守在涉藏問題上的承諾，確實尊重中國「核心利益」和「重大關切」，不得允許達賴 喇嘛在美國從事「政治分裂活動」，不與他進行任何形式的接觸。

綜合法新社、路透社報導，正在紐約接受膝蓋治療的達賴喇嘛，美東時間21日會見美國負責人權事務的副國務卿兼西藏問題特別協調員澤雅（Uzra Zeya）和白宮國家安全會議（National Security Council）官員拉佐克（Kelly Razzouk）。

美國國務院對此發表聲明，指澤雅21日在紐約會見了達賴喇嘛，並重申美國致力於促進西藏人權，並支持保護西藏獨特歷史、語言、文化和宗教遺產的努力。同時，澤雅並針對美國支持中國與達賴喇嘛及其代表恢復對話，和達賴喇嘛進行討論。

達賴喇嘛是在6月間前往紐約治療膝蓋，這也是他時隔7年後再次訪問美國。

毛寧 美國 西藏 達賴喇嘛

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