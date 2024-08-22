「港配」公務員欲居留被拒 陸委會：他宣誓效忠PRC港府

日前有與台灣人結婚的香港公務員要申請來台居留被拒絕，經上訴法院後仍遭駁回，引起不少關注。對此陸委會表示，該公務員有台灣配偶，要申請來台居留，但因其宣示效忠「中華人民共和國香港特區政府」，審核時也不願意放棄香港公務員身分，對台灣來說「必須做慎重的考慮」，法院也判決指其有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作。

對於香港公務員入境台灣的相關規定疑似在短短幾個月內遭到我方收緊，陸委會副主委梁文傑22日下午表示，因為現在香港的情況已經和過去大不相同，「為了必要的國家安全考量，我們會對有一些審查的條件，這是在最小的狀況之下，也就是儘量能夠讓香港居民來台灣旅遊不受打擾的狀況之下，我們還是必須要做一些國安上面的考慮」。

就香港公務員居留被拒，梁文傑指出，當事人是任職於是香港政府的公務員，他和台灣人結婚，要申請來台灣居留，但因他是香港政府的公務員、是宣誓於香港政府、即宣誓效忠於「中華人民共和國香港特區政府」，當初審核時，移民署有問其是否要放棄香港公務員的身份，但當事人說不放棄，他會禮拜一到禮拜五在香港政府上班，禮拜六禮拜天來。

梁文傑強調，「這樣子對台灣來講的話，這樣的狀況我們必須要做一個慎重的考慮」。

他並指出，法院的判決也是認為原告（當事人）基於任職於香港政府公務員的利害關係，不得不擁護支持中國共產黨的各種作為，威脅我國國家安全利益甚巨。原告既然擁護中華人民共和國香港政府的基本法、效忠香港特區，所以原告仍然有較高的可能性，為中共從事內部滲透或情報工作。

梁文傑表示，在這個狀況之下，「我們沒有辦法同意讓他同時既作為香港的公務員，然後又來台灣申請居留」，但是他強調，當事人仍然可以依照「港澳條例」申請單次、多次的入境證，該證件在台灣有身份識別的證明能力，也可以在醫院、銀行使用，「所以基本上他在台灣的生活或者入境等，不會有任何問題」。他重申，未來當事人如果願意放棄香港公務員的身份，「也可以再來做申請」。

此外，大陸女作家鄧麗婷一家三口日前在桃園機場跳機尋求庇護，但遭到遣返至第三國，梁文傑對此重申，對於類似的個案，政府多年來已經有一套機制，所以各機關都會依照既有的模式來處理。他強調中國大陸人士，依照我國現有的法律，未經許可入境的話，不能提出居留和定居的申請，「所以政府的立場是不鼓勵相關人士採取非法的方式入境」，但是他也坦承，這樣的案子（跳機）其實這幾年來陸陸續續都有發生，「就照我們既定的機制來處理」。

最後，就台港澳關係的爭議，梁文傑表示，港澳當初能夠在台灣設置辦事處，是因為雙邊政府有協商，而且換文同意設立，現在因為形勢改變，他們片面把自己在台灣的辦事處取消，這對於在台灣的港澳朋友來講「其實不太公平」。

他強調，「現在等於是我們陸委會港澳處在幫香港政府跟澳門政府處理在台香港朋友、澳門朋友，他們如果遇到一些緊急危難等等（的協助）」，至於未來陸委會的港處跟澳處如何處理，他重申上次記者會已經說明，不再贅述。