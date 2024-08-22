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美軍艦通過台海 學者：意圖反制、震懾大陸

中央社／ 台北22日電

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦強生號今天例行性通過台灣海峽。學者分析，中國軍機、軍艦近期持續侵擾台海周邊海空域，美國軍艦此時通過台海，具有反制、震懾中國作為的含意。

美國海軍第七艦隊發布新聞稿指出，勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦強生號（USS RalphJohnson）依照國際法，今天正在例行性通過台灣海峽，強生號通過台海，是奠基於國際法在公海進行自由航行。中華民國國防部稍後證實，1艘美艦今天由南向北航經台灣海峽。

由別於過往美國軍艦是在通過台灣海峽後，才發布相關訊息，美軍此次發布強生號通過台海的聲明，是以「正在進行」（is conducting）字詞來描述強生號正在通過台海。

國防院副研究員舒孝煌告訴中央社記者，強生號今天通過台灣海峽時，開啟船舶自動識別系統（AIS），讓各方能即時得知美國軍艦正在通過台海，除確保航行安全外，也帶有宣示台灣海峽不是中國內水的意味，且反制中國海警近期在台灣海峽執法的行動。

國策研究院執行長、成大政治系教授王宏仁表示，美國軍艦此時通過台灣海峽的目的，除了自由航行任務，也是要震懾中國，因為中國近期持續以軍機、軍艦對台灣進行不符合國際法規範下的侵擾，而自由航行任務也是再次凸顯台灣海峽是公海。

針對未來美國軍艦通過台海的頻率是否增加，舒孝煌指出，美中競爭態勢沒有改變情況下，不論未來美國大選結果為何，美軍在台海的自由航行任務可能都不會改變。

台海 台灣海峽 美國大選

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