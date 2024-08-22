金門團赴北京會宋濤談旅遊 陸委會：樂見有任何進展

國民黨立委陳玉珍今天與金門縣議長洪允典等民代與業者在北京跟大陸國台辦主任宋濤碰面討論陸客到金門旅遊，對此陸委會則強調，知道這個行程，「如果有任何進展，我們都非常樂見」。陸委會也證實，目前沒有收到陸客赴馬祖旅遊第二團的申請。

陸委會副主委梁文傑22日下午在記者會上表示，「政府歡迎更多的陸客到金門、馬祖旅遊，這個是我們再三表示過的，陳委員這個行程我們也都知道，如果陳委員此行有任何進展，能夠讓陸客來到金門的話，我們都非常樂見」。

對於在野黨協助溝通斡旋金門等地發生的兩岸事務，他則指出，兩岸交往也30幾年了，不管大大小小協商或談判中間都有很多「熱心人士」，「對這些熱心人士如果對事情有幫助、能夠讓事情有比較好的解決，我們也都樂見」。

至於陳玉珍日前表示要向陸方提議讓陸生到金門就學、建構金廈海域農漁貨交易平台、讓金門金融機構在廈門設點等，梁文傑則表示「金廈海域農漁貨交易平台」這倡議以前曾提出，從陸委會立場，「只要對離島的經濟和民生發展有利，但是它必須要符合相關的法規，那本會是樂見的，事實上『離島建設條例』有一些部分是可以來處理的」。

而就金門地區金融機構赴廈門設點，梁文傑則指，要依照主管機關（金管會）相關辦法按程序處理。至於陸生到金門就學，他重申陸委會從頭到尾都歡迎陸生到台灣就學，不限於金門，如果陸生可以到金門就學我們也是樂見。

本報記者追問，陸客旅遊團8月初到馬祖，但到目前為止是否有第二團申請？梁文傑則回應，「到目前為止沒有收到第二團申請」。

此外，8月17日至18日，大陸方面的交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，近期也在金門海域持續進行「常態化執法巡查」，對此梁文傑表示，政府依照「中華民國憲法」、「兩岸條例」及相關規定處理兩岸事務立場不會改變，海巡署對周邊海域目標都有持續掌控，會監控中共公務船海上動態、部署相關勤務，目前看來海巡署都有做到堅定執法、捍衛海洋權益、保障漁民作業安全的職責。