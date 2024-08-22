兩岸旅遊傳捷報！陸正式開放福建民眾赴馬祖 最長可停留15天

就在金門議會訪問團在北京與國台辦會面之際，福建省公安廳出入境管理局二十二日公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註。這是疫後大陸正式公布，開放福建民眾馬祖遊，這為兩岸旅遊開放打了先鋒。

據福建省消息人士透露，自2024年8月22日起，福建省公安機關出入境管理部門恢復受理赴馬祖旅遊簽註申請。目前，福建省戶籍居民及居住證持有人可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴馬祖「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」(簽註備註欄標註「限直航赴馬祖」)；符合資格的赴台旅遊組團社領隊可申辦最長有效期1年的多次有效赴馬祖「團隊旅遊簽註」。

福建民眾可以從哪些口岸赴馬祖？獲發赴馬祖旅遊簽注的遊客可以搭乘「小三通」航線經黃岐、馬尾口岸出境，並從上述口岸入境返回。依目前台灣入境政策，大陸民眾最長可停留15天，持證人須依相關法律規定依期返回大陸。

疫情後首團陸客旅遊團於8月9日抵達馬祖後，展開3天2夜的旅遊行程，體驗馬祖的海島鄉村特色與風土人情。雖然停留時間短，全團人數僅7人，然而這個旅行團順利成行，為兩岸開放觀光旅遊帶來曙光。