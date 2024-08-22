鄧小平120周年冥誕 學者剖析「鄧小平道路」：從鄧到習沒有根本的不同

今天是中共前領導人鄧小平120週年冥誕。旅美中國學者吳國光撰文，「鄧小平道路」是一手加強中共一黨專制，另一手驅使民眾追求財富，借助西方的經濟與科技力量，以物質發展換得民眾與國際社會接受中共的一黨專制。從鄧到習，沒有根本的不同。

吳國光在美國之音上撰文談論中共總書記習近平提出的「中國式現代化」與「鄧小平道路」之間的關係，並以黨史與其後的政治發展作佐證，認為鄧與習均為「逆轉型」。

吳國光首先指出，鄧小平最令人懷念的是推動中國加速市場化，並擁抱全球化的治國路線，一般認為，習近平沒有沿著這條道路走下去，似乎是反其道而行。但是，「起鄧小平於地下而問之，恐怕他（指鄧小平）要對這樣來解說鄧小平道路嗤之以鼻」。

吳國光以1986年中共12屆六中全會為證，指出鄧小平曾言「反對資產階級自由化，我講得最多，而且我最堅持。

自由化實際上就是要把我們中國現行的政策引導到走資本主義道路」。從天安門鎮壓到接下來鄧小平南巡，鄧小平已講得明明白白，「吸收資本主義社會的一些有益東西」，為的是發展中共掌控下的「生產力」。

吳國光指出，就是在天安門鎮壓到1992年南巡這兩年後，中共自1990年代起形成了「中國模式」。前一手是高壓維穩，為的是維持和加強中共一黨專制；後一手是驅使民眾一意追求財富，並借助西方的經濟與科技力量，希冀以物質發展換得民眾乃至國際社會接受中共的一黨專制。

他認為，把一黨專制與市場經濟捏在一起，以前者控制後者，以後者服務前者，「這才是鄧小平道路的真諦」。

吳國光表示，這種專制權力與物質財富互利的模式，在促成中國經濟繁榮的同時，帶來了一系列惡劣弊端與嚴重後果。其中，官員腐敗、官商勾結、貧富懸殊、社會不公，居於弊端的突出位子。於是，習近平從反腐入手，迅速集中權力，並致力於打壓一切可能削弱中共一黨專制的因素，包含公民社會、民營經濟和對外關聯，這就是「逆轉型」。

吳國光表示，鄧小平提出的政策，也是強調維護中共一黨專制，而當今習近平也是要維護中共的一黨專制。不同地，僅僅在於時勢不同而對政策不同。

吳國光剖析，「逆轉型」是逆中國經濟社會走向多元化的轉型。而多元化不是鄧小平的初衷與功勞，而是中國民眾借鄧小平要發展經濟來加強中共專制之機爭取自己權利的結果。

吳國光說明，鄧小平在1978年取得權力後，馬上提出「四項基本原則」，其中即有「堅持中國共產黨領導」，這也是習近平的「中國式現代化」的第一個本質要求。

吳國光在這篇文末說明，鄧在取得權力後，強力壓制了中共黨內與中國社會上已經開始奔湧的「非毛化」浪潮，認為「一定要高舉毛主席的偉大旗幟」。如果沒有鄧的這種「堅決」，「習近平今天要『返祖』回毛肯定困難百倍」。