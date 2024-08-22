訪北京見國台辦宋濤 金門議長洪允典：希望大陸同胞來走一走

22日下午，大陸國台辦主任宋濤在北京會見由金門縣議會議長洪允典擔任團長的金門民意代表團一行時，表示大陸對民進黨當局謀獨挑釁、阻礙兩岸交流是堅決反對的；洪允典則說，今天帶著金門家鄉最新的民意到北京來，希望兩岸通過共榮共贏，讓互訪更強化，也特別希望「大陸同胞來我們這邊（金門）走一走」。

國民黨立委陳玉珍陪同金門民意代表團一行約20人訪問北京，包括洪允典和數位金門縣議員、旅行業者，於22日下午在國台辦的會見廳，與宋濤會見，在雙方致詞時開放媒體進場。會後，代表團一行預計接受媒體訪問。

宋濤首先指出，金門和廈門一水之隔，過去曾是兩岸軍事對峙的前沿，如今是兩岸合作的先行區。他還提到，「我看了你們的身分證，你們的身分證上還是福建省金門縣」。

因此，宋濤認為，金門鄉親對兩岸「同屬一中」有更深的認識，對兩岸交流有更強烈的願望。

宋濤表示，這一年來，大陸推出很多政策，深化兩地融合發展，為廈金鄉親帶來實實在在的利益，大陸將落實中共二十屆三中全會精神，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞尤其是金門同胞能分享「中國式現代化」的機遇，共享祖國大陸發展的成果，築牢中華民族共同體的意識，共同守護好中華民族的共同家園。

宋濤接著話鋒一轉表示，當前台灣「民進黨當局」謀獨挑釁，使台海形勢複雜嚴峻，阻礙兩岸交流，設置很多限制，「我們對此是堅決反對的」，這次金門超過一半的議員和旅遊界代表來大陸表達金門鄉親的意見，反對台獨，「我們對此是高度讚賞」。

洪允典表示，「我們本來就是一家人，一家人不說兩家話」，今天帶著家鄉最新民意到北京來，希望兩岸通過共榮共贏的立場，讓互訪的情景能夠更加強化。

他指出，金門現在用的是福建水，解決了乾旱問題，也是兩岸間構建基礎建設的一個共識，所以將來機場共用，通橋、通水、通氣、通電，「都是這樣的一個模式」，希望大家共同努力，也「特別希望大陸同胞到我們這邊（金門）來走一走」，建立感情，因為兩岸本來就是一家人。

由金門縣議會議長洪允典擔任團長的金門民意代表團，於昨日下午從桃園機場搭機，在晚間抵達北京，在立委陳玉珍陪同下，與金門多位縣議員和旅遊觀光業者等約二十人，展開為期四天三夜的訪問行程，今日上午參訪大陸企業後，在下午和宋濤舉行會見，並由陸方安排舉行招待晚宴。

據陳玉珍昨天表示，將當面表達對儘速恢復兩岸觀光旅遊的期待。至於陸委會說，「若中國大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，政府就願意讓團客過去」，陳玉珍稱也會「把話帶到」，希望能落實解除禁團令，進一步保障在大陸旅遊的台灣遊客權益。