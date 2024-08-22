白俄羅斯總理親自接機！李強抵達明斯克：加強發展戰略對接

應白俄羅斯總理戈洛夫琴科邀請，大陸國務院總理李強當地時間8月22日上午乘包機抵達明斯克國際機場，開始對白俄羅斯進行正式訪問。李強表示，中方願同白方攜手努力，落實兩國元首重要共識，進一步加強發展戰略對接。

新華社報導，大陸國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機抵達。白俄羅斯總理戈洛夫琴科和中國駐白俄羅斯大使謝小用等到機場迎接。

李強表示，中白兩國人民友誼源遠流長。建交32年來，雙邊關係快速發展。特別是近年來，在大陸國家主席習近平和白俄羅斯總統盧卡申科親自推動下，雙邊關係不斷提質升級，已經建立全天候全面戰略夥伴關係。兩國政治互信持續鞏固，高品質共建「一帶一路」合作扎實推進，人文交流日益密切，國際協作富有成效。

李強指出，今年7月，兩國元首再次會晤，對中白關係發展作出戰略指引和新的部署。中方願同白方攜手努力，落實兩國元首重要共識，進一步加強發展戰略對接，深化互惠互利合作，共同分享發展機遇，取得更多務實成果，不斷增進兩國人民福祉，為地區和世界和平穩定、發展繁榮作出更大貢獻。

李強是在結束主持中俄總理第29次定期會晤並訪問俄羅斯後，抵達明斯克。離開莫斯科時，俄羅斯政府高級官員和大陸駐俄羅斯大使張漢暉等到機場送行。