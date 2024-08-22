在陸被捕逾1年…日本藥廠高層遭間諜罪起訴 日駐陸大使館已證實

2023年3月被控涉嫌從事間諜活動、遭中國當局扣留的日本藥廠安斯泰來的1名日籍男性高階主管，近期遭中國檢察機關以間諜罪起訴，日本駐中國大使館已證實這一消息。

綜合日本經濟新聞中文網、日本共同社報導，安斯泰來（Astellas Pharma）21日對此也表示「（高階主管）被起訴一事屬實」，但「詳細情況與審判有關，不便發表評論」。

共同社報導，預計此案將由北京市中級人民法院負責審理。由於該名男子曾在中國日本商會擔任要職，長期拘留可能會對日本對中投資，以及兩國間人員往來造成負面影響。

2023年3月，一名在安斯泰來擔任高階主管的50多歲日本男性，遭中國指控涉嫌「從事間諜活動」，在回國前遭北京市安全局扣留，並於2023年10月被中國國安部門正式逮捕。由於他是北京日企社群中知名人士，被拘留時在日本社群造成震撼。

日本官方也對此事表達強烈關切。日本首相岸田文雄在2023年11月的日中領袖會談中，當面要求中國國家主席習近平盡快釋放在中國被拘留的日本人。

據政府相關人士透露，日本駐中大使館館員7月23日對該名男子進行第16次領事探視。該名男子患有高血壓等疾病，日方為他送去藥物。該名男子當時表示，沒有出現健康問題。館方今後將繼續與其家屬保持聯繫，提供必要支援。

中國在2014年實施反間諜法後，扣押至少17名日本人，目前仍未釋放的5人當中，其中3人被判有罪，正在服刑，其餘2人正在接受審判。中日相關人士表示，目前還沒有人在被起訴後未被判有罪。