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每天班班客滿…金廈小三通9月起每日增班至20航次 往來旅客更方便

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通航班將從9月起，由每日雙向16航次增至20航次，航班增幅達25%，讓兩地往來更方便。記者蔡家蓁／攝影。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通航班將從9月起，由每日雙向16航次增至20航次，航班增幅達25%，讓兩地往來更方便。記者蔡家蓁／攝影。記者蔡家蓁／攝影

大三通航點遲遲未增加，讓小三通航班相當熱門，幾乎金廈小三通每天都是班班客滿的情形，為了滿足金門鄉親赴大陸探親交流需求，縣府積極爭取小三通擴班，經過半年來的努力，終於在近日獲得交通部核定航班將由每日雙向16航次增至20航次，航班增幅達25%。對此，縣長陳福海表示，這不僅進一步提升金廈小三通的便利，也象徵著兩岸事務性合作更上一階，期盼持續爭取中的陸客旅遊也能展露曙光。

縣府觀光處表示，金門小三通在陳福海縣長上任後即積極推動並自去年1月推動復航後，在疫情後開啟兩岸往來契機；歷經幾次的航班微增、台客中轉等進程，目前每日單向8班已維持約1年餘，隨著小三通臺籍旅客持續增加，在年初時縣府即陸續接到鄉親反映早班與假日訂位不足的需求，縣議會開議期間也有議員提出，希望縣府能積極爭取航班擴增。

為此，陳福海在會議上多次要求觀光處等業管部門分析旅運數據、需求時段配合兩岸氛圍積極抓緊時間透過多層管道來爭取擴增航班。期間，縣府陸續指派相關層級人員前往陸委會、交通部拜會、參與航港局座談會，也協請立法院交通委員會魯明哲委員居間溝通。

金門縣觀光處長許績鑫、港務處長許嘉興昨也前往廈門與陸方航政、台辦單位協調金廈小三通擴班的行政細節，及轉達陳縣長對兩岸交流增溫必要性與鄉親旅運需求性；小三通持續增班將大大提高金門與廈門之間的通行效率，滿足日益增長的旅客需求及在地鄉親往返交流，並進一步促進金門地區的旅遊業和經濟發展。

縣府指出，縣府團隊將持續推動兩岸觀光交流合作，期許兩岸開放更多有利於金門發展的政策落實，並期待此次的增班能為未來開放陸客來金旅遊先行打底，做好準備迎接疫情後兩岸觀光開放。

金門縣府今天表示，經過半年來的努力，終於在近日獲得交通部核定航班將由每日雙向16航次增至20航次，航班增幅達25%，預計9月實施。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天表示，經過半年來的努力，終於在近日獲得交通部核定航班將由每日雙向16航次增至20航次，航班增幅達25%，預計9月實施。記者蔡家蓁／攝影

小三通 廈門 航班 金門 陸客

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