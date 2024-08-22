美國驅逐艦強生號通過台海 大陸東部戰區：全程跟監警戒、依法依規處置

依據解放軍東部戰區微信號消息，軍部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，8月22日，美「強生號」導彈驅逐艦過航臺灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

路透社報導，美國海軍週四發表聲明稱，拉爾夫．強生號驅逐艦根據國際法於8月22日例行通過台灣海峽。

而據美國「國防視覺資訊分發服務」系統訊息，當地時間8月22日，阿利伯克級飛彈驅逐艦拉爾夫．強生號（DDG 114）正在根據國際法規定公海航行和飛越自由的海域進行例行過境台灣海峽的任務。

它稱，該船在台灣海峽通過的水道不在任何沿海國家的領海之內。強生號穿越台灣海峽表明了美國致力於維護所有國家航行自由的原則。國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或強迫而放棄其權利和自由。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。