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民運人士唐元雋 遭美國指控替中國監視異議人士

中央社／ 台北22日電

住在美國的中國民運人士唐元雋，21日遭美司法部指控接受中國國安部指令，監視中國民主派活動人士，還向美國聯邦調查局作虛假陳述，他已遭逮捕。不久前，活躍於民運圈的王書君也因協助中國從事間諜工作被美方定罪。

據美國司法部21日發布的新聞稿指出，已歸化為美國公民的中國民運人士唐元雋，被控在2018年至2023年6月期間，在中國國安部的指示下，在美國擔任中國特工，唐元雋21日在紐約皇后區法拉盛（Flushing）被捕，並於當天下午首次出庭。

新聞稿指出，唐元雋透過特定的電子郵件帳號、加密聊天、文字訊息、視訊及語音通話等方式，接受中國國安部情報人員指示，並定期向中國國安部報告可能不利於中國利益的個人、團體等相關訊息，其中包括待在美國的著名中國民運人士及異議人士。

新聞稿表示，唐元雋還曾至少3次前往中國與國安部情報官員會面，並協助國安部滲透加密通訊軟體上的聊天群組，許多中國民運人士都使用該軟體溝通民主議題及表達對中國政府的批評。

此外，唐元雋還向美國聯邦調查局（FBI）作虛假陳述，他聲稱已無法使用與中國國安部相關人員溝通的電子郵件帳號。

唐元雋被控3項罪名，包括隱瞞並串謀擔任外國政府代理人、隱瞞擔任外國政府代理人，並作出虛假陳述。

據美國之音報導，唐元雋現年67歲，參與過民運組織民主中國陣線和中國民主黨的領導工作，也曾是「北京之春」專欄作家。他原為中國吉林長春的一名工人，因在「六四」期間組織遊行而被判刑20年，後於1997年獲釋。2002年，他乘船偷渡台灣，輾轉來到美國獲得政治庇護。

這幾年，美國官方開始調查流亡美國的中國異議人士。2022年3月，時任「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」會長、律師李進進在法拉盛的辦公室被刺，不幸遇害。兩天後，胡趙基金會秘書長王書君遭控協助中國監視在美國的異議人士，今年7月遭定罪。

如今又有一名海外民運人士被控替中國監視海外異議人士，在社群平台X上引發不少討論。

民運人士王丹今天於社群媒體X平台上，針對此事表示震驚。旅美經濟學者何清漣則留言表示，自王書君一案後，在大紐約圈的部分新、老民運人士開始害怕，不知何時會被FBI找上門，有的乾脆選擇回中國，「本是以受迫害為名在美政庇，王（書君）事件之後，似乎更擔心FBI。」

國安 社群媒體 美國公民

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