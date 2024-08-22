鄧小平120歲冥誕 陸媒強調習近平領導下深化改革

今天是中共前領導人、有「改革開放總設計師」之稱的鄧小平120週年冥誕，多家陸媒持續刊文紀念，並與當前中共20屆三中全會精神掛勾。

深圳特區報今天在頭版刊文「弘揚鄧小平精神風範，譜寫深圳進一步全面深化改革新篇」。文章指鄧小平傾注了大量心血和智慧的深圳經濟特區，經過40多年的改革開放，取得了舉世矚目的成就。

文章說，在鄧小平120週年冥誕之際，「在全黨全軍全國各族人民深入學習貫徹黨的20屆三中全會精神之時」，緬懷他的豐功偉績，學習他的崇高風範，「對緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大意義」。

中共上海市委機關報解放日報今天也發布評論「銘記深情厚望，牢記殷殷囑託」，文章引述鄧小平曾說「上海是我們的王牌，把上海搞起來是一條捷徑」，並稱推進中國式現代化，「必須將改革開放進行到底」。

此外，解放軍報今天也刊發相關紀念文章、共軍新媒體「中國軍號」發布紀念鄧小平短影音。

中共黨刊「求是」16日已刊發長文「把鄧小平同志開創的中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進」。美國之音中文網今天引述開南大學人文社會學院院長張執中說 ，這篇長文是今年最重磅的宣示，其目的顯然是利用已故領導人的路線來強化現任領導人習近平主政的正當性。

報導並引述致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠說，中共總書記習近平過去刻意淡化鄧小平「改革開放總設計師」的地位，但今年卻反過來高調宣揚，是因為習近平已於20屆三中全會上確立了自己的「中國式現代化」理論路線，並把改革開放列為「中國式現代化」的一環，既有對內宣傳的效果，又無損習近平的領導地位。