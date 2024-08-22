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雙城論壇上海方名單未定 蔣萬安：兩岸愈緊張愈要溝通
台北上海雙城論壇今年舉辦時間未定，據了解，上海方的名單遲遲未定，加上送到陸委會審核需要時間，原預計8月底、9月初的舉辦時間確定來不及。台北市長蔣萬安今回應，會持續與對方進行相關作業，強調兩岸需要溝通交流。
台北市今年主辦雙城論壇，也是賴清德總統上任後的首場雙城論壇，上海會派哪個層級的官員來台灣備受關注，但兩岸氛圍極凍、中國領導體系輪休等狀況，上海方至今未給出席名單。而蔣萬安9月4日就要訪美，雙城論壇舉辦時間，9月中下旬至12月都有可能。
蔣萬安今出席記者會活動前受訪時，強調「兩岸愈緊張愈需要溝通跟交流」，會持續與對方，秉持尊嚴、對等、善意、互惠的原則，進行相關的作業程序。
另外，有議員揭露到北士科案在決標期間，民眾黨前立委吳欣盈就已經是「備位立委」，批評前市長柯文哲瓜田李下。蔣萬安回應，無論是北士科案或京華城案，目前都已進入司法調查，台北市議會也成立專案小組，北市府全力配合檢調偵辦，希望盡快查明事實、還原真相，若有不法就依法追究，若查無不法就應該還給當事人清白。
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