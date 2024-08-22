快訊

半導體風雲／台灣擁半導體優勢 美台國防產業合作有望？

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城論壇上海方名單未定 蔣萬安：兩岸愈緊張愈要溝通

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席「我宣誓不酒駕2.0暨青年機車安全」記者會。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安出席「我宣誓不酒駕2.0暨青年機車安全」記者會。記者鍾維軒／攝影

台北上海雙城論壇今年舉辦時間未定，據了解，上海方的名單遲遲未定，加上送到陸委會審核需要時間，原預計8月底、9月初的舉辦時間確定來不及。台北市長蔣萬安今回應，會持續與對方進行相關作業，強調兩岸需要溝通交流。

台北市今年主辦雙城論壇，也是賴清德總統上任後的首場雙城論壇，上海會派哪個層級的官員來台灣備受關注，但兩岸氛圍極凍、中國領導體系輪休等狀況，上海方至今未給出席名單。而蔣萬安9月4日就要訪美，雙城論壇舉辦時間，9月中下旬至12月都有可能。

蔣萬安今出席記者會活動前受訪時，強調「兩岸愈緊張愈需要溝通跟交流」，會持續與對方，秉持尊嚴、對等、善意、互惠的原則，進行相關的作業程序。

另外，有議員揭露到北士科案在決標期間，民眾黨前立委吳欣盈就已經是「備位立委」，批評前市長柯文哲瓜田李下。蔣萬安回應，無論是北士科案或京華城案，目前都已進入司法調查，台北市議會也成立專案小組，北市府全力配合檢調偵辦，希望盡快查明事實、還原真相，若有不法就依法追究，若查無不法就應該還給當事人清白。

上海 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇籌辦卡 學者分析陸方最大顧忌、曝蔣萬安的挑戰

獨／雙城論壇進度曝 9月初蔣萬安訪美前來不及、陸委會已核定MOU

蔣萬安日文秀航海王經典詞 自民黨鈴木貴子讚有魅力

北士科議會調查指有行政缺失 蔣萬安：配合檢調

相關新聞

雙城論壇上海方名單未定 蔣萬安：兩岸愈緊張愈要溝通

台北上海雙城論壇今年舉辦時間未定，據了解，上海方的名單遲遲未定，加上送到陸委會審核需要時間，原預計8月底、9月初的舉辦時...

金門團今下午赴國台辦 拜會宋濤

國民黨立委陳玉珍昨陪同金門民意代表團抵達北京，預計今（22）日下午拜會大陸國台辦主任宋濤，當面表達恢復兩岸觀光旅遊的期待，原國台辦僅稱將在會後發布新聞稿，但中午再發通知，表示將在會見後安排聯合採訪。

獨／雙城論壇進度曝 9月初蔣萬安訪美前來不及、陸委會已核定MOU

今年台北上海雙城論壇何時舉辦，至今未敲定，最新進度曝光，據了解，因陸方名單遲遲未定，加上名單送到陸委會審核需時間，原希望...

李強會普亭：鞏固傳統領域合作 努力開拓新興合作領域

據大陸外交部網站及新華社消息，當地時間2024年8月21日下午，大陸國務院總理李強在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭。...

雙城論壇籌辦卡 藍：意味對岸對賴清德態度 綠：倒因為果

今年台北上海雙城論壇舉辦，確定要等台北市長蔣萬安訪美後，但舉辦時間都仍未定。藍營憂心，蔣萬安訪美前無法辦雙城論壇，之後舉...

日媒：去年被拘留日本製藥公司日籍員工 被陸以間諜罪起訴

日本共同社昨深夜發自北京的報導稱，共同社21日獲悉，關於去年3月安斯泰來製藥公司的日籍男員工在中國北京市被拘留一事，中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。