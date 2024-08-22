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日媒：去年被拘留日本製藥公司日籍員工 被陸以間諜罪起訴

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日製藥公司員工被依間諜罪起訴，將在北京中級人民法院受審。圖為北京市第二中級人民法院外景。 新華社
日製藥公司員工被依間諜罪起訴，將在北京中級人民法院受審。圖為北京市第二中級人民法院外景。 新華社

日本共同社昨深夜發自北京的報導稱，共同社21日獲悉，關於去年3月安斯泰來製藥公司的日籍男員工在中國北京市被拘留一事，中國檢察部門以間諜罪起訴了此人。

報導稱，日本政府相關人士透露了這項消息。起訴後進入公審程序，對該員工的拘留勢必將長期化。日本政府打算繼續向中方做工作，尋求早日釋放。

報導說，該公司公關負責人稱：「被起訴是事實。由於案件處於審理階段，因此不便發表評論。」預計北京市的中級人民法院將審理此案。

此時正值日本尋求與中國改善關係的時期，共同社日前報導，日本跨黨派的「日中友好議員聯盟」發布消息稱，將於8月27～29日造訪中國北京。擔任會長的自民黨前幹事長二階俊博、擔任事務局長的該黨選舉對策委員長小淵優子等人預計參加。與二階關係密切的該黨總務會長森山裕也擬同行。

但安斯泰來員工被正式起訴，是否又將惡化日中關係，恐將引發更多關注。

北京 日本 自民黨 間諜

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