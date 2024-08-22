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金門團今下午拜會國台辦宋濤 將閉門舉行

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤將於今日下午會見金門民意代表團。圖為6月海峽論壇舉辦時，宋濤會見立委陳玉珍等與會的台灣各界代表。（取自大陸國台辦旗下中國台灣網）
大陸國台辦主任宋濤將於今日下午會見金門民意代表團。圖為6月海峽論壇舉辦時，宋濤會見立委陳玉珍等與會的台灣各界代表。（取自大陸國台辦旗下中國台灣網）

國民黨立委陳玉珍昨陪同金門民意代表團抵達北京，預計今（22）日下午拜會大陸國台辦主任宋濤，當面表達恢復兩岸觀光旅遊的期待，但據國台辦稍早確認，此次會見並未對媒體開放，雙方僅將在會後發布新聞稿說明。

由金門縣議會議長洪允典擔任團長的金門民意代表團，於昨日下午從桃園機場搭機，在晚間抵達北京，在立委陳玉珍陪同下，與金門多位縣議員和旅遊觀光業者等約二十人，展開為期四天三夜的訪問行程，預計今日上午參訪大陸企業，接著在下午和宋濤舉行會見，並由陸方安排招待晚宴。

陳玉珍昨表示，將當面表達對儘速恢復兩岸觀光旅遊的期待。對於陸委會說，「若中國大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，政府就願意讓團客過去」，陳玉珍稱也會「把話帶到」，希望能落實解除禁團令，進一步保障在大陸旅遊的台灣遊客權益。

不過，相較今年四月立院國民黨團訪陸，在北京的人民大會堂「新疆廳」與大陸全國政協主席王滬寧、宋濤舉行會見，以及今年6月，工商團體三三會（三三企業交流會）訪問北京，在北京釣魚台國賓館會見宋濤，兩次會見均在雙方致詞時對媒體「部分開放」，惟此次國台辦一直未對金門民意代表團的會見安排發布採訪通知。

直至今日稍早，國台辦方面發布訊息稱，「屆時會發新聞稿」，側面顯示此次宋濤與金門民意代表團的會見將閉門舉行，不對媒體開放。

對此，陳玉珍昨日也曾表示，按慣例雙方會在會後發布新聞稿，並指她預計在23日返台前接受媒體訪問。

北京 宋濤 金門

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