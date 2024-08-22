雙城論壇籌辦卡 學者分析陸方最大顧忌、曝蔣萬安的挑戰

今年台北上海雙城論壇籌辦卡，確定台北市長蔣萬安9月訪美前來不及舉辦，至今舉辦時間仍未定。政治大學外交系教授黃奎博認為，蔡、賴執政下，兩岸關係壞，今年雙城論壇仍會舉行，只是不一定在7、8月。台北市長蔣萬安只要在今年辦完雙城論壇，便可算是「照表操課」。

黃奎博指出，受兩岸目前氛圍，影響較大的是上海市率團者為誰。市長蔣萬安曾兩度邀約上海市長龔正，想必希望訪問過台灣的龔正與台北再續前緣。

但在金門撞船事件、釣客迷航事件、兩岸關係低迷之下，黃認為，兩岸公權力不對等的接觸，都被綠營人士解讀成台灣其實沒吃虧、「沒有九二共識仍可談判」後，中共當局不想被「務實的台獨工作者」繼續吃豆腐，所以很可能對於派遣能見度較高的官員來台會有所顧忌。

黃說，但與此同時，中共當局又不想因此讓外界認為其視具國民黨籍、蔣家後代身分的蔣萬安，和民眾黨柯文哲是政治上同檔次的台北市長，所以迄今仍未做出決定。

黃奎博分析，今年雙城論壇對蔣萬安的最大挑戰，恐怕是「雙城好、兩岸好」的政策口號，能否在兩岸關係持續探底時，使人感到雙城論壇不只有市政交流的作用，還有促進兩岸民間社會相互認識與瞭解，間接導引兩岸民間關係的正向作用。