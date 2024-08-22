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獨／雙城論壇進度曝9月初 蔣萬安訪美前來不及、陸委會已核定MOU

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安(左)和上海市長龔正(右)去年雙城論壇首次會面。(圖／北市府提供)
台北市長蔣萬安(左)和上海市長龔正(右)去年雙城論壇首次會面。(圖／北市府提供)

今年台北上海雙城論壇何時舉辦，至今未敲定，最新進度曝光，據了解，因陸方名單遲遲未定，加上名單送到陸委會審核需時間，原希望8月底、9月初的舉辦時間確定來不及，加上蔣萬安9月4日就要訪美，目前舉辦時間，9月中下旬至12月都有可能。至於今年雙城預計簽署的兩項合作備忘錄，陸委會前天已核定下來。

今年雙城論壇由台北市主辦，由於今年是總統賴清德上任後的首場雙城論壇，上海會派誰率團，來台層級備受關注。蔣萬安去年赴上海出席雙城論壇，當面親自邀上海市長龔正今年來訪，不過今年因兩岸氛圍急凍、賴清德總統頻頻踩兩岸紅線，又遇到對岸領導體系輪休等因素，導致對岸遲未給出席名單。

雙城論壇若要在8月底、9月初舉辦，要在二周前將陸方名單給陸委會審查，陸委會屆時還要召集移民署、國安局等單位開聯審會議。今天距離蔣萬安訪美僅剩不到2周，9月4日前辦雙城確定來不及。

今年雙城論壇的舉辦主題已確定為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並簽署智慧醫療、與野生動物交流兩項MOU合作備忘錄。

知情人士透露，今年台北市政府籌辦雙城論壇，的確受到賴清德總統上任後，兩岸急凍的大環境氛圍影響，儘管雙城論壇定調在市政交流，籌辦則更加謹慎，北市府原則絕對是依循對等、尊嚴、善意，互惠。市長蔣萬安態度也是「兩岸愈緊張愈需要交流」。

上海 蔣萬安 陸委會 雙城論壇

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