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金門團今拜會宋濤 爭取陸客赴金

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門報導
金門民意代表團昨天赴北京，由議長洪允典率領多位議員，擬拜會國台辦，爭取開放陸客來金門。記者蔡家蓁/攝影
金門民意代表團昨天赴北京，由議長洪允典率領多位議員，擬拜會國台辦，爭取開放陸客來金門。記者蔡家蓁/攝影

開放陸客金門有譜了？金門縣議會議長洪允典在國民黨金門立委陳玉珍陪同下，帶領多位縣議員及金門與台灣旅遊觀光業者等廿人，於昨日啟程前往北京，預計今日拜會大陸國台辦主任宋濤，當面表達對盡速恢復兩岸觀光旅遊的期待。

此行由洪允典擔任團長，團員包括九位縣議員以及台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信、金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

陳玉珍提到，今年「○二一四金廈翻船」及胡姓釣客滯留大陸等突發事件，確實讓兩岸關係一度降到了冰點。但近期，不論是罹難大陸船員終於魂歸故里，及胡姓釣客順利返金，澎湖四名船員也緊接著返回，金廈海域船難相互人道救援等，都顯示兩岸只要有良性互動，就會朝著好的方向發展。

陳玉珍表示，兩岸關係回溫如同接力賽一樣，需要「一棒接一棒」。有馬祖第一批陸客旅遊團打頭陣，接下來若能在大陸十一長假前，讓大陸客團及自由行旅客有機會到訪金門，才能讓兩岸繼續累積善意，也象徵兩岸朝向全面恢復兩岸觀光旅遊向前邁進重要的一步。

陳玉珍說，四年前的疫情，使得兩岸間熱絡的觀光旅遊往來受到阻隔，但隨著疫情遠去，全面恢復兩岸觀光旅遊卻「命運多舛」，陸客無法到金門觀光旅遊，不僅讓金門觀光旅遊產業哀鴻遍野、叫苦連天，金門地區的零售業、服務業也都受到影響。

除陸客到金外，陳玉珍說，接下來包括開放陸生赴金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台，以及建議金門地區金融機構能在廈門設點等與金門發展攸關的議題，她也會利用與宋濤見面的機會，當面提出建言。

金門 陳玉珍 陸客

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