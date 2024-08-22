普亭接見李強：10月金磚峰會迎習近平

在俄烏戰事蔓延到俄國本土之際，大陸總理李強飛往莫斯科出席中俄總理定期會晤，並獲俄羅斯總統普亭接見。據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭表示，俄中兩國未來多年將有大規模合作計畫，他將於十月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會恭候大陸國家主席習近平的出席。

李強當地時間廿一日上午與俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第廿九次定期會晤。俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯ＲＴ」報導，李強在與米舒斯京會面時表示，中俄友誼可靠、堅固、不可動搖。

新華社則報導，李強表示，近年來，在中俄兩國領導人的戰略引領下，中俄關係在高水平上實現高質量發展，兩國各領域合作持續展現強大韌性，穩步向前推進。

李強稱，中方願同俄方一道，遵照兩國元首戰略指引，以兩國建交七十五周年為契機，堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。

塔斯社報導，米舒斯京指出，俄中能源合作關係正在加強。俄羅斯在對中國石油出口方面處於領先地位，很快將成為對中國天然氣出口的第一名。米舒斯京還提到，俄中兩國間使用本國貨幣結算的比率已經超過百分之九十五。

新華社稱，雙方一致認為，中俄兩國務實合作優勢互補、潛力巨大。雙方要進一步優化合作結構，穩步推進經貿、投資、農業、能源等傳統領域合作，拓展數位經濟、生物醫藥、綠色發展等新興領域合作，以舉辦「中俄文化年」為契機深化人文交流，鞏固友好民意基礎，不斷增強兩國合作的內生動力，提升合作質量效益。

會晤後，兩國總理並簽署了「中俄總理第廿九次定期會晤聯合公報」、新版「中俄投資合作規劃綱要」，並共同見證簽署相關合作委員會會議紀要以及教育、科技、化工、綠色建造、海上搜救、跨境貨物運輸、便利公民往來等領域合作文件。