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健康因素 澳門特首賀一誠不選連任

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
澳門特區行政長官賀一誠昨日突然宣布，因身體健康尚未全面恢復，他將不參加今年十月舉行的第六任特首選舉。（中通社）
澳門特區行政長官賀一誠昨日突然宣布，因身體健康尚未全面恢復，他將不參加今年十月舉行的第六任特首選舉。（中通社）

澳門現任特首賀一誠昨日突然宣布，他將不參加第六任特首選舉。賀一誠此前曾兩度宣布休長假，今次棄選聲明中也稱，「因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發」，決定放棄競逐。

賀一誠昨日發表的聲明簡短，除感謝他擔任澳門特別行政區第五任行政長官這五年來各界的支持，同時交代棄選原因。聲明並強調他將全力支持第六任行政長官和特區政府依法施政。

澳門特首選舉已定在今年十月舉行，此前澳門政圈普遍相信賀一誠會連任，因此到目前為止沒有人表態與賀一誠競逐。

賀一誠健康出狀況，似早有徵兆。今年六月廿一日賀一誠宣布休假十三天，原定七月四日返回工作崗位。但到了七月四日又宣布繼續放假，整個假期長達廿九天。因前所未見，當時已引來賀一誠本人健康不佳等猜測。

賀一誠七月十九日結束休假返回工作崗位，外觀沒有異樣。八月十六日，賀一誠在澳門政府總部主持召開「澳門特區政府學習貫徹二十屆三中全會精神傳達會」，會上他長篇講話還被認為是競選連任特首的重要表態。

中共中央政治局委員兼中共中央統戰部部長石泰峰本月十七、十八日赴澳門「考察調研」，期間曾與賀一誠會面，兩人就「共同關心的議題交流意見」。

澳門

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