我澳門駐處9月撤館？官員：勉力維持

我政府澳門駐處人員因澳門特區政府要求簽署「一中承諾書」一直無法正常輪換，日前更傳出政府已做好「最壞打算」。有消息指出，澳門駐處可能將於九月關閉。對此，熟悉兩岸事務的官員強調仍會勉力維持。

對於澳門駐處可能於九月關閉的消息，熟悉兩岸事務的官員昨向本報記者否認，直言「沒有聽說」，當前還是以台澳民眾福祉為重，盡最大努力維繫館處服務功能，撤館是「不得不」的方案，初步仍會請僅餘的兩位官員「勉力維持一陣子」，等待有無轉圜空間。但若委曲不能求全、忍辱不能負重，也只有做最壞打算。

二○二二年時任陸委會主委邱太三曾表示，駐澳處官員已獲澳門延長簽證。上述官員透露，目前澳處的兩位官員是一年一簽，不用換人、不用簽署白紙黑字的額外文件，另有十四位當地僱員；至於港處則僅剩四十幾位當地僱員。

澳門駐處全稱「台北經濟文化辦事處」，馬政府時期由陸委會與澳門、香港談判，將原本的「台北經濟文化中心」、「中華旅行社」於二○一一年七月一併正名為辦事處，澳門甚至還搶先香港一步；陸委會也透過在新加坡持股的公司握有澳門國父紀念館。

但台港澳關係近年惡化，陸委會曾表示，二○一八年後港、澳開始要求我派駐官員簽署「一中承諾書」，我方無法接受，駐港官員清零。今年八月陸委會主動透露駐澳外交官無法輪換，澳門政府回批我方政府「歪曲事實，抹黑攻擊」、「嚴重損害澳台關係」。

陸委會前主委賴幸媛今年出版的新書提到，馬政府執政時兩岸關係快速融冰，台港關係也大幅改善，經過談判，香港不再要求我官員簽署「歧視性特殊文件」，但民進黨上台後該文件復出，並被蔡政府稱為「一中承諾書」。

據悉，充當台港關係白手套的「策進會」與「協進會」，雖仍有往來，但多項機制也皆停擺，去年原訂輪到香港舉辦的「台港文化合作論壇」，最後仍留在台灣舉行。新政府上台後未派任策進會新董事長，而是由商界的王震緯代理。