俄專家：中俄加強關係 展現不屈服於西方壓力

出訪俄羅斯的大陸國務院總理李強今天與俄國總統普亭會面，並與俄國總理米舒斯京舉行兩國總理定期會晤，雙方簽署一系列合作文件，中俄關係進一步拉近。俄國專家指出，這意味著俄中兩國不會屈服於西方壓力。

俄羅斯衛星通訊社引述IMEMO RAS俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所中國經濟和政治研究部負責人謝爾蓋·盧科寧指出，新的世界秩序輪廓正在形成，在這種背景下，俄中夥伴關係正成為新的多中心世界的堅實基礎。

盧科寧分析，俄羅斯和中國都面臨著來自西方越來越大的政治和經濟壓力。歐洲要求中國放棄與俄羅斯合作的聲音也越來越大，以此作為歐洲發展與中國關係的條件。然而，本次俄中總理定期會晤，意味著兩國不會屈服於西方壓力。俄方正在與中方討論在雙邊關係框架內開展合作的具體任務和需要實施的具體項目。最重要的是，無論如何，發展合作的進程仍在繼續。它同時還促進了多中心世界的形成，進一步限制了美國的霸權。

他提到，多中心世界的基礎是南方國家。正是它們構成了平等合作的新基礎，擺脫了一個國家對另一個國家的霸權。在全球南方國家中，新領導人脫穎而出——中國、俄羅斯、印度、南非和東協國家。正是這些聯繫，包括俄中兩國間的聯繫，今天為新的多中心世界的形成奠定了堅實的基礎。

報導也引述中國人民大學國際事務研究所所長王義桅分析，俄羅斯擁有豐富的自然資源，中國又被譽為世界工廠。從經濟互補角度看，兩國經貿合作本身就有很大發展潛力。另外，受全球局勢動盪的影響，美元霸權難以為繼。在這一背景下，中俄在傳統貿易基礎上拓展了支付體系的一些嘗試，比如採用人民幣與盧布作為支付手段，弱化美元的存在，並推動了金磚框架下的支付體系創新，包括以貨易貨的貿易方式。今年俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國，中俄總理舉行第二十九次定期會晤或將繼續深挖雙邊經貿合作的潛力，這對中國與其他歐亞大陸國家的合作及其他金磚國家成員國的合作都有普遍的借鑒意義。

王義桅認為，俄中總理定期會晤體現了兩國間的高度戰略互信。俄羅斯是中國唯一的全面戰略協作夥伴，這種協作不僅是元首外交上的戰略引領，也體現在了政府層面的戰略協作。因此中俄每年舉行總理定期會晤，對標的就是一個年度的政府施政方針，這也體現了兩國高度的戰略互信，日趨成熟的機制化合作水平，以及作為聯合國安理會常任理事國，為維護以聯合國為中心的戰後國際秩序和國際法的權威所做出的努力。另外，在總理定期會晤的基礎上，近年來中俄在地方政府間合作以及「長江--伏爾加河」等區域合作框架下也深入推進了更加具體、專業的合作，實實在在地造福了兩國人民，推動了歐亞大陸振興，這對維護世界和平與發展發揮了非常積極的重要作用。