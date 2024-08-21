普亭會見李強：10月將與習近平在金磚峰會見面

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭今天在克里姆林宮會見中國大陸國務院總理李強時，向大陸國家主席習近平轉達友好問候。普亭還提到，將於10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會「恭候習近平主席的出席」。

就中俄關係，普亭稱，俄中兩國未來多年有大規模合作計畫。普亭明確指出，相應的目標是他今年與習近平會談時確定的。普亭還稱，10月2日是俄中兩國建交75周年，俄方將會隆重慶祝這一重大事件。

俄方並邀請大陸國家副主席韓正率領的中國代表團，出席9月在符拉迪沃斯托克（海參崴）舉行的東方經濟論壇。

此外，俄羅斯與中國大陸簽署了投資合作計畫，這是在莫斯科舉行的兩國政府首腦（總理）第29次定期會晤的成果之一。在最終簽署的一系列文件中，包括化工、跨境貨物運輸、海上搜救及綠色建設等多領域合作的諒解備忘錄。

俄羅斯總理米舒斯京在會見李強時提到了與中國在投資和能源領域互動的可持續發展。米舒斯京表示，俄羅斯對中國煤炭供應水平良好，俄羅斯對中國天然氣出口很快將位居第一，和平利用核能領域合作也正在取得進展。為進一步加強經濟合作，米舒斯京呼籲繼續建設可靠的運輸和物流走廊，共同利用北海航線的機遇。

俄中兩國在飛機和汽車工業、採礦和天然氣化工及冶金等領域都有合作項目。兩國還計畫在包括開發太空和人工智能等知識密集型領域進行交流。米舒斯京還強調了發展農業合作、確保糧食安全的特殊意義。

針對中俄總理會晤，據大陸外交部發布，李強表示，近年來在習近平和普亭的戰略引領下，中俄關係在高水準上實現高品質發展，兩國各領域合作持續展現強大韌性，並穩步向前推進。中方願同俄方一道，遵照兩國元首戰略指引，以兩國建交75周年為契機，堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面策略協作夥伴關係邁上新台階。

米舒斯京表示，今年是俄中建交75周年，兩國關係目前處於歷史最高水準。雙方政府間各項合作機制運作高效，合作領域持續擴大。俄方願同中方落實兩國元首重要共識，持續深化互信，擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作，辦好俄中文化年，密切在國際事務中的溝通協調，更好維護俄中自身正當權益，推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。

雙方一致認為，中俄兩國務實合作優勢互補、潛力大。雙方要進一步優化合作結構，穩步推動經貿、投資、農業、能源等傳統領域合作，拓展數位經濟、生醫、綠色發展等新興領域合作，舉辦中俄文化年為契機深化人文交流，鞏固友善民意基礎，不斷增強兩國合作的內生動力，提升合作品質效益。

兩國總理並簽署中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報、新版的中俄投資合作規劃綱要，並共同見證簽署相關合作委員會會議紀要以及教育、科技、化工、綠色建造、海上搜救、跨境貨物運輸、便利公民往來等領域合作文件。