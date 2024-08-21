中國發布完善市場准入制度意見 降低投資障礙

中共中央、中國國務院發布「關於完善市場准入制度的意見」，著重完善市場准入負面清單管理模式、放開充分競爭准入等部分。這是北京第一次針對市場准入制度推出政策文件。

中共20屆三中全會通過「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定」，提到「完善市場准入制度，優化新業態、新領域市場准入環境」後，中共中央、中國國務院21日發布「意見」。

新華社授權發布內容顯示，「意見」前言提到，這是為了完善市場准入制度，破除市場准入壁壘，構建開放透明、規範有序、平等競爭、權責清晰、監管有力的市場准入制度體系。

「意見」列出10個要點，包括「完善市場准入負面清單管理模式」、「科學確定市場准入規則」、「合理設定市場禁入和許可准入事項」、「明確市場准入管理措施調整程序」、「加強內外資准入政策協同聯動」、「有序放寬服務業准入限制」、「優化新業態、新領域市場准入環境」、「加大放寬市場准入試點力度」、「抓好市場准入制度落實」、「強化組織實施」。

央視新聞報導引述中國國家發改委經濟體制與管理研究所研究室主任王琛偉的解讀，強調這是北京第一次針對市場准入制度推出政策文件。

「意見」在「完善市場准入負面清單管理模式」提及，由法律、行政法規、國務院決定、地方性法規設定的市場准入管理措施，省、自治區、直轄市政府規章依法設定的臨時性市場准入管理措施，「全部列入全國統一的市場准入負面清單」。

王琛偉表示，這是將國家層面、地方層面設定的市場准入管理措施，全都納入全國統一的市場准入負面清單，嚴禁在清單以外再設准入許可、准入條件，這是進一步地明確負面清單管理模式在市場准入制度中的核心地位。

「意見」在「優化新業態、新領域市場准入環境」提及，聚焦深海、航太、航空、生命健康、新型能源、人工智慧、自主可信賴運算（TrustedComputing）、資訊安全、智慧軌道交通、現代種業等新業態、新領域。

王琛偉說明，不少新業態、新領域涉及新質生產力的培育和發展，加快形成適應新業態、新領域准入發展的新型監管模式，將有助於打通新質生產力發展的卡關點，可以使各類先進優質生產要素往新質生產力流動。

市場准入負面清單是指，中共中央、中國國務院以清單方式列出在中國境內禁止或經過許可才可投資經營的行業。

央視新聞報導稱，中國從2018年起全面實施市場准入負面清單制度，目前為止動態修訂3次，市場准入負面清單事項從2018年151項縮減至現行117項，禁止許可事項壓減約23%，「全國一張清單管理模式」確立，激發市場活力。