陸：福建海警21日於金門附近海域「常態化執法巡查」

中國海警局21日晚發布訊息，表示福建海警今天位於金門附近海域，依法進行常態化執法巡查，並指8月以來，福建海警加強了上述行動，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益及生命財產安全，保障廈金海域正常航行和作業秩序。

據中國海警局官方帳號21日晚發布，8月21日，福建海警位金門附近海域依法進行常態化執法巡查。

中國海警局稱，8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，特別是當前正值該海域伏季休漁結束，大量漁船展開生產作業，福建海警將進一步強化有關海域管控力度，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益及生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

隨著大陸伏季休漁結束進入第6天，海洋委員會海巡署金馬澎分署今天稍早也發布新聞稿稱，上午偵獲中國海警舷號「14515」、「14607」、「14608」、「14504」4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面，分4處由外向內航入金門限制水域，對此，我海巡同步派遣預置4艘巡防艇對應驅離。

在此之前，儘管近期兩岸涉金門海域相關事件陸續推動解決，但在金門地檢署16日發布調查結果，對海巡艇長、駕駛予不起訴處分，大陸國台辦回稱「不能接受」，喊話台有關方面應如實公布事實真相，嚴厲懲處責任人。

隨後，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局就於17到18日，共同實施了2024年台灣海峽海上巡航執法行動。央視報導，該2024年台灣海峽海上巡航執法行動，歷時30.5小時，巡航總里程四一三海里（約七六五公里），報導並提及，16日大陸東南沿海「開漁」後，商漁船碰撞事故風險增加，行動主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航，查處各類海上交通違規行為，維護通航秩序等等。