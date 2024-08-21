快訊

東京晚間暴雨！多地鐵站驚見「瀑布」 大水湧入慘淹畫面曝光

陸：福建海警21日於金門附近海域「常態化執法巡查」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為福建海警艦艇在海上進行編隊航行演練。（新華社）
圖為福建海警艦艇在海上進行編隊航行演練。（新華社）

中國海警局21日晚發布訊息，表示福建海警今天位於金門附近海域，依法進行常態化執法巡查，並指8月以來，福建海警加強了上述行動，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益及生命財產安全，保障廈金海域正常航行和作業秩序。

據中國海警局官方帳號21日晚發布，8月21日，福建海警位金門附近海域依法進行常態化執法巡查。

中國海警局稱，8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，特別是當前正值該海域伏季休漁結束，大量漁船展開生產作業，福建海警將進一步強化有關海域管控力度，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益及生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

隨著大陸伏季休漁結束進入第6天，海洋委員會海巡署金馬澎分署今天稍早也發布新聞稿稱，上午偵獲中國海警舷號「14515」、「14607」、「14608」、「14504」4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面，分4處由外向內航入金門限制水域，對此，我海巡同步派遣預置4艘巡防艇對應驅離。

在此之前，儘管近期兩岸涉金門海域相關事件陸續推動解決，但在金門地檢署16日發布調查結果，對海巡艇長、駕駛予不起訴處分，大陸國台辦回稱「不能接受」，喊話台有關方面應如實公布事實真相，嚴厲懲處責任人。

隨後，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局就於17到18日，共同實施了2024年台灣海峽海上巡航執法行動。央視報導，該2024年台灣海峽海上巡航執法行動，歷時30.5小時，巡航總里程四一三海里（約七六五公里），報導並提及，16日大陸東南沿海「開漁」後，商漁船碰撞事故風險增加，行動主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航，查處各類海上交通違規行為，維護通航秩序等等。

海巡署 福建 金門

延伸閱讀

陸伏季休漁結束 福建海警又赴金門海域常態化執法巡查

中國休漁結束第6天 4海警船2度闖金門水域遭驅離

陸供水團與金門簽訂用水緩漲補充契約 未來每年省千萬

陸福建省長趙龍考察平潭：以體育為切入點深化閩台交流

相關新聞

陸伏季休漁結束 福建海警又赴金門海域常態化執法巡查

大陸為期三個半月的伏季休漁已於16日中午12時結束，大陸海警21日再度組織艦艇編隊，前往金門附近海域開展「常態化執法巡查...

因健康未恢復 賀一誠突宣布棄選下屆澳門特首

澳門現任特首賀一誠突然宣布，他將不參加第六任特首選舉。賀一誠作此宣布，疑似與其健康狀況有關，此前他曾兩度宣布休長假。今次...

陸網紅要求巴黎長榮桂冠掛五星旗 學者提憲法：等於變相「台獨」

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請國際新聞記者、主播孫沂楨，討論巴黎長榮桂...

陸：福建海警21日於金門附近海域「常態化執法巡查」

中國海警局21日晚發布訊息，表示福建海警今天位於金門附近海域，依法進行常態化執法巡查，並指8月以來，福建海警加強了上述行...

中國休漁結束第6天 4海警船2度闖金門水域遭驅離

中國伏季休漁結束進入第6天，海巡署今天2度偵獲金門南方海域有4艘中國海警船集結，分別由4個點位同時航入金門限制水域，海巡...

鄧小平120歲冥誕 黨報：思想停在過去會進退失據

明天是已故中共領導人鄧小平120週年冥誕，中共中央黨校機關報學習時報今天發表文章指出，面對各種風險挑戰，如果「身體進入新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。