快訊

台新金、新光金將有重大訊息宣布 明天起「暫停交易」

李孟諺婚外情對象「三點聲明」曝光 駁金屋藏嬌、向正宮致歉

不只1學生校內遭逼領9萬元 陽明交大急公布「不良西裝男」影像

因健康未恢復 賀一誠突宣布棄選下屆澳門特首

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
澳門特區行政長官賀一誠21日突然宣布，他將不參加第六任特首選舉。（中通社）
澳門特區行政長官賀一誠21日突然宣布，他將不參加第六任特首選舉。（中通社）

澳門現任特首賀一誠突然宣布，他將不參加第六任特首選舉。賀一誠作此宣布，疑似與其健康狀況有關，此前他曾兩度宣布休長假。今次棄選聲明中，他也聲稱「因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發」，決定放棄競逐。

澳門新聞局周三下午發出賀一誠的聲明，說決定不參加特首選舉，將全力支持澳門第六任特首和澳門政府依法施政。

賀一誠的聲明簡短，全文僅兩個自然段，第一段主要致謝，說「本人賀一誠，在擔任澳門特別行政區第五任行政長官的任期即將屆滿之際，衷心感謝這五年來，中央、澳門社會各界及廣大居民給予本人的充份信任和堅定支持，感謝全體公務人員的密切協作和配合。」

聲明第二自然段交代棄選原因，說「本人和第五屆澳門特區政府秉持協同奮進、變革創新的理念，謀劃推動澳門多元發展，努力構建澳門發展新格局、重塑澳門競爭新優勢。本人對澳門有著深厚感情，為澳門發展已竭盡全力，惟因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉。本人將全力支持第六任行政長官和特區政府依法施政，為一國兩制事業和澳門發展繼續作出貢獻。」

澳門特首的選舉，已定在今年10月舉行，近日澳門正在進行特首選舉委員會成員遞交就職宣誓聲明書程序，特首選舉委員會組成，澳門特首選舉即由選委會四界別400人選出。在此之前澳門政圈普遍相信賀一誠會連任，到目前為止沒有人表示會與賀一誠競逐。

賀一誠健康出狀況，似早有徵兆。今年6月21日賀一誠宣布將休假13天，原安排7月4日返回工作崗位。但到7月4日他突然宣布繼續放假，整個假期長達29天，因前所未見，已引來猜測賀一誠本人健康問題等不佳的猜測。

賀一誠7月19日結束休假返回工作崗位，外觀沒有異樣，澳門政圈也相信他將全力以赴參選下屆特首。8月16日，賀一誠在澳門政府總部主持召開「澳門特區政府學習貫徹二十屆三中全會精神傳達會」，會上他長篇講話，還被認為是連選連任特首的重要表態。也就在當天，澳門特首選舉管理委員會發出公告，訂定澳門特首選舉候選人提名期為8月29日至9月12日，這也被視為連理安排。

8月18日，中共中央政治局委員兼中共中央統戰部部長石泰峰結束澳門「調研」行程，在澳門期間石泰峰與賀一誠會面，除了中共二十屆三中全會等官話，還特別說兩人就「共同關心的議題交流意見」。

中共 澳門

延伸閱讀

澳門特首賀一誠因健康問題不參選連任

「台獨將成歷史逆流」 中共統戰部長：大陸掌握解決台灣問題主動權

﻿澳門暑假遊重回疫前火熱 全年遊客衝刺3500萬

富商尪被判刑14年未探視 安以軒被認為「大動作切割」友人曝真實原因

相關新聞

美秘密核戰略劍指北京 陸駁：中美核武庫非同量級

針對美媒披露拜登政府今年3月批准一項機密的核戰略計畫，並首次調整了華盛頓針對中國大陸核武庫擴張的威懾戰略，大陸外交部今天...

澳門特首賀一誠因健康問題不參選連任

澳門行政長官賀一誠今天宣布，因為「身體健康尚未全面恢復」，不參加10月將舉行的第6任特首選舉

鄧小平120歲冥誕 黨報：思想停在過去會進退失據

明天是已故中共領導人鄧小平120週年冥誕，中共中央黨校機關報學習時報今天發表文章指出，面對各種風險挑戰，如果「身體進入新...

因健康未恢復 賀一誠突宣布棄選下屆澳門特首

澳門現任特首賀一誠突然宣布，他將不參加第六任特首選舉。賀一誠作此宣布，疑似與其健康狀況有關，此前他曾兩度宣布休長假。今次...

中越聯合聲明稱將加速鐵路建設 越支持中加CPTPP

越共總書記蘇林日前訪問中國。中國政府昨天公布兩國聯合聲明，雙方將加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施。越南表示支持中...

藥檢風波表態？ 巴奧慶功 習近平：中方拿乾淨金牌

巴黎奧運中國體育代表團總結表彰大會昨在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平接見全體成員，隊員團結一心、頑強拚搏，奮勇爭先、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。