因健康未恢復 賀一誠突宣布棄選下屆澳門特首

澳門現任特首賀一誠突然宣布，他將不參加第六任特首選舉。賀一誠作此宣布，疑似與其健康狀況有關，此前他曾兩度宣布休長假。今次棄選聲明中，他也聲稱「因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發」，決定放棄競逐。

澳門新聞局周三下午發出賀一誠的聲明，說決定不參加特首選舉，將全力支持澳門第六任特首和澳門政府依法施政。

賀一誠的聲明簡短，全文僅兩個自然段，第一段主要致謝，說「本人賀一誠，在擔任澳門特別行政區第五任行政長官的任期即將屆滿之際，衷心感謝這五年來，中央、澳門社會各界及廣大居民給予本人的充份信任和堅定支持，感謝全體公務人員的密切協作和配合。」

聲明第二自然段交代棄選原因，說「本人和第五屆澳門特區政府秉持協同奮進、變革創新的理念，謀劃推動澳門多元發展，努力構建澳門發展新格局、重塑澳門競爭新優勢。本人對澳門有著深厚感情，為澳門發展已竭盡全力，惟因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉。本人將全力支持第六任行政長官和特區政府依法施政，為一國兩制事業和澳門發展繼續作出貢獻。」

澳門特首的選舉，已定在今年10月舉行，近日澳門正在進行特首選舉委員會成員遞交就職宣誓聲明書程序，特首選舉委員會組成，澳門特首選舉即由選委會四界別400人選出。在此之前澳門政圈普遍相信賀一誠會連任，到目前為止沒有人表示會與賀一誠競逐。

賀一誠健康出狀況，似早有徵兆。今年6月21日賀一誠宣布將休假13天，原安排7月4日返回工作崗位。但到7月4日他突然宣布繼續放假，整個假期長達29天，因前所未見，已引來猜測賀一誠本人健康問題等不佳的猜測。

賀一誠7月19日結束休假返回工作崗位，外觀沒有異樣，澳門政圈也相信他將全力以赴參選下屆特首。8月16日，賀一誠在澳門政府總部主持召開「澳門特區政府學習貫徹二十屆三中全會精神傳達會」，會上他長篇講話，還被認為是連選連任特首的重要表態。也就在當天，澳門特首選舉管理委員會發出公告，訂定澳門特首選舉候選人提名期為8月29日至9月12日，這也被視為連理安排。

8月18日，中共中央政治局委員兼中共中央統戰部部長石泰峰結束澳門「調研」行程，在澳門期間石泰峰與賀一誠會面，除了中共二十屆三中全會等官話，還特別說兩人就「共同關心的議題交流意見」。