美秘密核戰略劍指北京 陸駁：中美核武庫非同量級

針對美媒披露拜登政府今年3月批准一項機密的核戰略計畫，並首次調整了華盛頓針對中國大陸核武庫擴張的威懾戰略，大陸外交部今天對此表示嚴重關切，並指責美國才是全球最大的核威脅戰略風險的製造者，還坦言大陸的核武庫與美國完全不在一個量級，中方堅持自衛防禦的核戰略。

綜合紐約時報、新加坡聯合早報報導，美國總統拜登在3月批准了一項高度機密的核戰略計畫，首次調整了華盛頓針對中國核武庫擴張的威懾戰略。拜登命令美國軍隊為與俄羅斯、中國和北韓可能發生的協同核對抗做好準備，重點關注中國核武庫的快速擴張。

大陸外交部發言人毛寧在21日記者會上表示，中方對有關報導感到嚴重關切。毛寧稱，事實充分證明，美國近年來不斷翻炒所謂的中國核威脅論，不過是為自己推卸核裁軍責任、擴張核武庫、謀求壓倒性戰略優勢尋找藉口。

她坦言，中國的核武庫與美國完全不在一個量級，中方奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦的核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水準，無意與任何國家搞軍備競賽。她並批評美國，指美國擁有最大最先進核武庫，且頑固堅持以首先使用核武器為基礎的核威懾政策，還為別國量身定製核威懾戰略，「美國才是全球最大的核威脅戰略風險的製造者」。

毛寧又稱，中方敦促美方切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅、實質性削減核武庫，停止核共享、延伸威懾、擴大核聯盟等破壞全球和地區和平穩定的消極舉動。