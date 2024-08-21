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澳門特首賀一誠因健康問題不參選連任

中央社／ 香港21日電
澳門特首賀一誠。（中通社）
澳門特首賀一誠。（中通社）

澳門行政長官賀一誠今天宣布，因為「身體健康尚未全面恢復」，不參加10月將舉行的第6任特首選舉。

澳門電台今天報導，賀一誠發表聲明，表示感謝過去5年北京中央、澳門社會各界及廣大居民給他的信任和支持，也感謝全體公務人員的密切協作和配合。

聲明表示，賀一誠對澳門有著深厚感情，為澳門發展已竭盡全力，但因「身體健康尚未全面恢復」，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第6任特首選舉。

聲明指出，賀一誠將全力支持第6任特首和特區政府依法施政，為「一國兩制」事業和澳門發展繼續作出貢獻。

澳門特首選舉預定今年10月13日舉行，賀一誠先前傳出健康問題，是否參選連任一直受到關注。

澳門特首任期5年，可連任一次。由於澳門不存在西方式的反對黨民主選舉模式，因此，外界此前都預期賀一誠將會連任，這也是北京「控制」下的自然結果。

不過，近兩個月來，澳門及香港卻傳出賀一誠健康「出問題」，開始質疑他能否連任。

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