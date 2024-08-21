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鄧小平120歲冥誕 黨報：思想停在過去會進退失據

中央社／ 台北21日電

明天是已故中共領導人鄧小平120週年冥誕，中共中央黨校機關報學習時報今天發表文章指出，面對各種風險挑戰，如果「身體進入新時代、思想停在過去時」，在驚濤駭浪襲來時就會進退失據，最後葬送現代化建設的大好發展局面。

文章並強調，中國社會主要矛盾發生根本性、全局性的變化，讓中共正面臨「新一輪大考」。而在大考面前，「解放思想、實事求是」仍是破解難題的重要法寶。

這篇題為「解放思想是個重大政治問題—讀鄧小平『解放思想，實事求是，團結一致向前看』」的文章，提到上述內容。

文章提到，在國內、國際兩個大局深刻變化的今天，「繼續解放思想、堅持實事求是」，對於不斷開闢「馬克思主義中國化、時代化」新境界、堅持和發展好「新時代中國特色社會主義」，有著重要意義。

這篇文章認為，「解放思想」直接關係到對待馬克思主義的科學態度，關係到能否堅持好中共的基本路線，以及改革開放和現代化建設事業的成敗。

但文章不忘強調，毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，既是中共堅持解放思想所取得的理論成果，本身也包含著解放思想的理論精髓。

文章又說，2012年11月15日，中共總書記習近平偕同中共18屆中央政治局常委與中外記者見面時，提到有關「繼續解放思想」的講話，「吹響了新時代解放思想的號角」。

這篇文章強調，解放思想是不斷推進馬克思主義中國化時代化、進一步全面深化改革的需要，也是「戰勝風險、應對挑戰，打開工作新局面、開創發展新格局」的需要。

文章指出，沒有思想大解放，就不會有改革大突破。40多年前的改革開放，由「解放思想」拉開序幕；而進一步全面深化改革，「解放思想」還是首要的。

這篇文章直指，中國發展的「戰略機遇」和「風險挑戰」並存，面對前進道路上各種可以預見和難以預見的風險挑戰，如果「身體進入新時代、思想停在過去時」，在狂風暴雨、驚濤駭浪襲來之時就會進退失據，最終葬送現代化建設的大好發展局面。

文章提到，中國社會主要矛盾發生根本性、全局性的變化，如何抓住重大問題、關鍵問題進一步研究思考，找出答案，推動經濟社會高質量發展，中共正面臨「新一輪大考」。而在大考面前，「解放思想，實事求是」仍是破解難題的重要法寶。

中共

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