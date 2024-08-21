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李強今日與俄羅斯總理會談 俄媒：重點為發展務實合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸總理李強（左2）20日抵達莫斯科，21日將與俄國總理會談。（圖／取自CGTN）
大陸總理李強（左2）20日抵達莫斯科，21日將與俄國總理會談。（圖／取自CGTN）

大陸總理李強20日抵達莫斯科訪問，今日將與俄羅斯總理舉行雙方總理第29次定期會晤，俄國媒體透露，議程將包括中俄關係發展中的熱點問題，重點將放在「發展務實合作、人文和地區間交流」上。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯政府新聞處在一份聲明中稱，俄中總理第29次定期會晤將於8月21日在莫斯科舉行，由俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）和李強共同主持。

聲明提及，雙方計劃討論俄中關係發展的熱點問題，重點是發展務實合作、人文和地區間交流。雙方將特別關注擴大經貿、文化和人文領域的合作，包括推動工業、能源、農業、交通和其他領域的合作項目。聲明並指出，目前「雙邊結算幾乎完全使用本幣—盧布和人民幣進行」。

俄羅斯政府新聞處還表示，俄羅斯是中國大陸市場最大的石油供應國，並在煤炭和液化天然氣出口方面居領先地位。經「西伯利亞力量」管道的天然氣出口按計劃增加，正在進行「遠東」線路的設計工作，並在研究經蒙古國境內出口天然氣的條件。

在能源部分，俄羅斯已連續多年成為中國大陸的主要原油供應國，據官方統計，2023年大陸從俄羅斯進口了1.07億噸石油，比2022年增加24%。今年前7個月，俄羅斯對大陸的石油供應增加3.2%，達到6,260萬噸。

消息指，會談後俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將會見李強。

為配合李強與米舒斯京的定期會晤，近日已有諸多雙方的政府間委員會召開，包含由大陸副總理何立峰主持的雙方總理定期會晤委員會、大陸國務委員諶貽琴主持的人文合作委員會；以及第十屆雙方財長對話等。據新華社消息，何立峰指出，中俄各領域務實合作取得積極進展，雙邊貿易穩中有進，在建重點項目扎實推進，能源、農業等傳統領域合作不斷鞏固，科技、環保、綠色低碳等新興領域合作持續拓展，金融、運輸、通信、海關、城建等領域合作富有成效，地方和企業間交往活躍，兩國合作展現出強大韌性和活力，「充分體現了中俄新時代全面戰略協作伙伴關系的高水平和特殊性」。

何立峰強調，雙方要再接再厲，推動經貿合作持續穩步發展，實施好重大合作項目，「不斷提升制度保障水平」，及時有效解決合作中遇到的困難和問題，推動中俄務實合作取得更多成果。

俄羅斯 李強

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